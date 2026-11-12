Ado éborgnée à Mulhouse : une information judiciaire ouverte

Une information judiciaire a été ouverte "pour établir la vérité" sur les conditions dans lesquelles une adolescente a été éborgnée lors de la manifestation du 17 octobre à Mulhouse (Haut-Rhin), a annoncé jeudi le procureur.

Maïssa, qui a eu 18 ans quelques jours après les faits, a déposé plainte. Selon des témoins, elle aurait été blessée par une grenade lacrymogène.

La qualification retenue dans le cadre de l'information judiciaire est "violence ayant entraîné une infirmité ou mutilation permanente par une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses missions et lors d'une manifestation publique", a annoncé le procureur de la République de Mulhouse, Nicolas Heitz, lors d'un point presse.

Les investigations, qui se poursuivent désormais sous l'autorité d'un juge d'instruction "n'ont qu'un seul objectif, établir la vérité pour savoir dans quelles conditions une mineure a perdu la vue de son œil le 17 octobre dernier", a déclaré M. Heitz.

L'ouverture d'une information judiciaire est une "avancée certaine", a réagi auprès de l'AFP l'avocat de la victime, Me Pierre Brunisso, qui estime que "la qualification choisie confirme bien que Maïssa a été victime d'un tir de la part des fonctionnaires".

"On espère que l'auteur du tir soit trouvé et jugé pour ce qu'il a fait", a aussi dit à l'AFP Cindy, la mère de la jeune fille, qui ne souhaite pas indiquer son nom de famille.

Au lendemain des faits, le parquet de Mulhouse avait annoncé avoir saisi l'inspection générale de la police nationale (IGPN) d'une enquête en flagrance pour "violences aggravées".

Maïssa, étudiante en langues étrangères, a expliqué "s'être rendue au centre-ville de Mulhouse pour retrouver deux amies, non pas pour manifester mais pour passer un moment convivial", a relaté le procureur.

Le trio avait décidé de suivre le cortège "tout en restant en retrait". La situation a ensuite dégénéré et l'adolescente a assisté à "des tirs de mortier en direction de la police", qui a répondu par "des tirs de grenades de gaz lacrymogènes".

La victime, qui affirme n'avoir eu "aucune attitude hostile", a été touchée à l'œil gauche. Elle n'a pas pu identifier l'auteur du tir, car elle avait couvert son visage avec son tshirt pour se protéger des gaz lacrymogènes.

Sa blessure "aurait été occasionnée par une grenade MP7 (lacrymogène, NDLR) selon les témoins" a indiqué le procureur, "ce qui ne permet pas d'exclure totalement un tir concomitant d'un lanceur de balles (de défense, NDLR) pouvant occasionner des traumatismes graves identiques".

Cette manifestation à Mulhouse avait rassemblé environ un millier de personnes.

Une seconde adolescente, âgée de 16 ans, a été blessée ce jour-là "par un tir de lanceur de balles de défense au mollet droit", a ajouté le procureur.

Depuis le début du mouvement lycéen mi-septembre en France, plusieurs manifestants, dont des mineurs, ont été grièvement blessés ou mutilés dans le cadre d'opérations de maintien de l'ordre.