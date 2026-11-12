C'est une grande dame au parcours exceptionnel dont la vie reste méconnue dans sa ville natale de Laon. L'association «Suzanne Noël, chirurgienne, féministe, Laonnoise» s'attache depuis plusieurs années à mieux faire connaître la docteure aux Laonnois. À travers une exposition faite de huit panneaux à retrouver sur les grilles de la préfecture de l'Aisne, le public est invité à revisiter sa vie. Au-delà d'avoir été la première femme chirurgienne en France, au chevet notamment des «gueules cassées» de la Grande Guerre, Suzanne Noël née à Laon en 1878 aura eu une vie aux multiples facettes. «L'exposition vise à mettre en valeur sa vie extraordinaire et les nombreux combats qu'elle mena pour les autres, souvent en sororité, souligne Mariel Hennequin, président de l'association, le 11 novembre, jour de l'inauguration. Elle vise aussi à ancrer sa vie dans le matrimoine axonais».

Une antenne Soroptimist va ouvrir à Laon

Défiant les stéréotypes de genre et la misogynie ambiante, Suzanne Noël va fonder à Paris en 1924, le premier club Soroptimist français, mouvement interprofessionnel féminin créé aux États-Unis en 1921, et pendant féminin des clubs Rotary. Elle a, par la suite, fondé d’autres clubs et d’autres Unions un peu partout en Europe. Engagée pour les droits des femmes dans l'entre-deux guerres et notamment le droit de vote, Suzanne Noël sera nommée Chevalier de la Légion d'Honneur en 1928.

Isabellle Epaillard, préfète de l'Aisne, estime important de «mettre en avant ce parcours» à travers cette exposition qui sera amenée à voyager ensuite à la Cité administrative et dans les sous-préfectures du département. Sophie Étienne-Charles, maire adjointe à la Culture de Laon, a quant à elle expliqué que la Ville était «en train d'ouvrir une antenne Soroptimist» et que celle-ci serait marrainée par le club de Paris que Suzanne Noël a donc fondé. Un nouvel ancrage du parcours de Suzanne Noël dans sa ville d'origine.