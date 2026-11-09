Moselle : sept escapades en autocar pour vivre la magie de Noël

Les voyages auront lieu les 28 et 29 novembre, puis les 5 et 12 décembre 2026. Les départs se feront principalement de Metz et de Thionville, avec des possibilités de prise en charge à différents points du parcours, notamment à Talange, Saint-Avold ou Boulay, selon les circuits. Chaque formule comprend le transport aller-retour, les transferts entre les étapes et du temps libre pour profiter des animations, rencontrer les artisans ou goûter les spécialités locales.

Les circuits permettront notamment de visiter Meisenthal, célèbre pour ses boules de Noël, ainsi que Forbach, Hombourg-Haut, Sarreguemines, Sierck-les-Bains, Rodemack, Sarrebourg et Dieuze. Deux escapades nocturnes seront consacrées à Luminescences, au Zoo d’Amnéville, et aux Lumières d’Hiver, au Parc Animalier de Sainte-Croix, pour des expériences féeriques à vivre à la tombée de la nuit.

Des attentions particulières sont prévues lors des étapes : vin chaud, biscuits, boissons chaudes, gourmandises, tasse collector ou souvenir lié au patrimoine salin. Les participants passant par Meisenthal pourront également réserver la boule de Noël 2026. une création particulièrement convoitée chaque année, et profiter ainsi de leur escale pour repartir avec cet objet emblématique du savoir-faire verrier mosellan, sans le stress de parvenir à en acheter une après de longues heures de file d’attente.

En ce qui concerne les tarifs, ils débutent à 35 euros par personne, avec des places limitées. Ouverte depuis le 3 novembre, la billetterie enregistre déjà de nombreuses réservations, confirmant l’intérêt pour cette formule conviviale, accessible et favorable aux mobilités collectives.