Van Gogh : une exposition immersive s’installe à Metz

L’exposition propose une autre façon de découvrir huit œuvres de Van Gogh et les paysages qui les ont inspirées. Les tableaux prennent vie grâce à des projections qui enveloppent les visiteurs et les plongent dans les couleurs, les formes et les scènes peintes par l’artiste. Un parcours en réalité virtuelle complète l’expérience. Il permet d’explorer davantage l’univers du peintre et de découvrir ses œuvres sous un angle différent.

Une exposition déjà présentée dans plusieurs grandes villes

Avant son arrivée à Metz, l’exposition a été présentée dans plusieurs villes du monde, notamment à Milan, Berlin, New York, Washington et Séoul. Selon les organisateurs, elle a attiré plus de 12 millions de visiteurs à l’international. En France, elle a accueilli 120 000 personnes à Lille, 140 000 à Marseille et 150 000 à Lyon.

Coproduite par Tempora et Exhibition Hub, avec la participation de Clameurs Events, cette exposition marque la première collaboration entre l’agence belge Tempora et Clameurs Events. Elle a été élue meilleure expérience immersive de 2021 par USA Today et figure parmi les 12 meilleures expériences immersives au monde par CNN.