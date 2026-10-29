Intitulée « De Senlis et sans rivale », l’exposition rassemble plus de 90 œuvres, soit la quasi-totalité de la production actuellement répertoriée de l’artiste. Présentée dans la Galerie 2 du Centre Pompidou-Metz, elle constitue la première rétrospective d’envergure internationale consacrée à Séraphine Louis.

Ses peintures dévoilent un univers végétal foisonnant, peuplé de feuilles, de fruits et de fleurs traversés par une énergie intérieure. D’abord fragiles et flottantes, ses compositions évoluent vers un mouvement tourbillonnant, marqué par une profusion de formes et de couleurs. Feuilles hérissées évoquant des plumes, rameaux tortueux, corolles étincelantes et motifs ponctués de détails hypnotiques semblent se métamorphoser entre obsession, ferveur et émerveillement. Conférences, ateliers et performances compléteront cette présentation exceptionnelle, offrant plusieurs approches de l’œuvre et de l’imaginaire de l’artiste.

Un acteur majeur du développement touristique

En 2025, le Centre Pompidou-Metz a généré 16,5 millions d’euros de retombées économiques pour le territoire. Ce résultat permet au musée de franchir un cap symbolique : depuis son ouverture en 2010, son activité a produit plus de 200 millions d’euros de retombées économiques cumulées sur l’Euro-Métropole de Metz. Quinze ans après son inauguration, ce chiffre témoigne du rôle essentiel joué par le Centre Pompidou-Metz dans le développement touristique, économique et culturel du territoire.