En Moselle, le festival Bêtes & Sorcières revient pour sa 9e édition

Visites nocturnes, expériences dans la forêt et rendez-vous dans des sites historiques : plusieurs lieux se prêtent au jeu pour faire vivre Halloween aux petits comme aux grands. Le festival s’appuie sur les particularités des sites qui l’accueillent. À Malbrouck, à la citadelle de Bitche ou au parc animalier de Sainte-Croix, chacun propose sa propre façon d’aborder les légendes, les créatures et les histoires qui font frissonner. Les musées et les lieux patrimoniaux participent eux aussi à cette programmation, avec des animations qui mêlent découverte et suspense.

À Gravelotte, le musée se découvre dans le noir

Le 30 octobre à 18 h 30, le musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion, à Gravelotte, invite les visiteurs de plus de 12 ans à une expérience peu ordinaire. Avec la visite nocturne théâtralisée «Oserez-vous arpenter les couloirs du musée ?», les collections se découvrent dans l’obscurité, à la seule lumière d’une lampe de poche.

Les participants pourront ainsi parcourir les salles dans une ambiance particulière, loin des visites habituelles. Une occasion de redécouvrir ce lieu chargé d’histoire sous un autre angle, entre patrimoine et frissons.

À Abreschviller, une traversée nocturne en forêt

Les 30 et 31 octobre, le Train forestier d’Abreschviller propose sa «Nuit de l’horreur». Une fois la nuit tombée, les voyageurs embarquent pour un trajet au cœur de la forêt, où l’obscurité contribue à créer une atmosphère mystérieuse. Les enfants ne sont pas oubliés : un train spécial Halloween leur est consacré le 28 octobre. Cette version adaptée leur permettra de profiter de l’ambiance du festival à leur rythme. Entre découverte du patrimoine et expériences insolites, le festival offre plusieurs occasions de profiter de l’esprit d’Halloween en Moselle.