Le 28 octobre prochain à 15 h 30, la bibliothèque de La Fère accueillera la murder party « Post Mortem », proposée par Murderama. Le temps d’un après-midi, les participants devront observer les indices, recouper les informations et tenter de résoudre une mystérieuse affaire. Cette animation est accessible à partir de 15 ans. Elle se déroulera à l’espace Drouot, rue des Bigors, et nécessite une réservation. Signalons que le lieu est également accessible aux personnes à mobilité réduite.

Une visite guidée consacrée aux saints dans la peinture

Les 31 octobre et 7 novembre à 14h30, le musée Jeanne d’Aboville proposera une visite guidée consacrée aux saints dans la peinture. Face à un tableau religieux, certains détails permettent d’identifier les personnages représentés. Un objet ou un symbole peut donner des indices sur leur histoire. À travers les œuvres de ses collections, le musée aidera les visiteurs à repérer ces signes et à mieux comprendre les représentations religieuses. La visite se déroulera au musée, situé au 5 rue du Général-de-Gaulle, à La Fère.

Entre enquête et découverte des symboles de la peinture, ces rendez-vous offrent une autre manière de profiter des vacances de la Toussaint et de découvrir les collections du musée Jeanne d’Aboville.



