À Paris, le Salon international du Patrimoine culturel (SIPC) réunira les professionnels des métiers d’art et du patrimoine du 29 octobre au 1er novembre 2026. Artisans d’art, restaurateurs et entreprises spécialisées y présenteront leurs métiers, leurs créations et leurs savoir-faire à un public composé de professionnels, de prescripteurs et de visiteurs venus de toute la France.

Pour cette édition, placée sous le thème « Le patrimoine en lumière », le salon mettra à l’honneur celles et ceux qui préservent des savoir-faire d’exception grâce à leur talent et à leur maîtrise du geste. La Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) Grand Est participera pour la quatorzième année consécutive, confirmant son engagement en faveur des métiers d’art et du patrimoine vivant régional.

Installée dans la salle Delorme, la CMA Grand Est portera le plus grand stand collectif du salon. Cet espace permettra à onze artisans de la région de faire connaître leurs créations et leurs compétences. Cette présence s’inscrit dans un accompagnement destiné à soutenir le développement des professionnels, accroître leur visibilité et favoriser le rayonnement de leurs activités au-delà du territoire régional. Elle contribue également à la transmission et à la préservation de métiers essentiels au patrimoine du Grand Est.