Près d'une soixantaine de sénateurs issus de 42 départements thermaux ont appelé mercredi le Premier ministre Sébastien Lecornu à "renoncer" à un projet qui vise à transférer le remboursement des cures thermales vers les complémentaires santé, craignant une fragilisation du secteur.

Dans un courrier dont l'AFP a obtenu copie, ces parlementaires de droite, de gauche et du centre appellent à être reçus par le chef du gouvernement.

"Le thermalisme mérite un débat transparent, contradictoire et respectueux du travail scientifique en cours. L'avenir de cette médecine, l'accès aux soins de milliers de patients et l'équilibre de nombreux territoires ne peuvent se décider sans dialogue ni avant que l'expertise sollicitée par le gouvernement ait rendu ses conclusions", écrivent ces sénateurs, à l'initiative de l'élu LR du Puy-de-Dôme Jean-Marc Boyer.

Lors d'une question posée au gouvernement mercredi dans l'hémicycle, ce dernier a accusé le gouvernement de vouloir "casser la filière thermale française".

Dans son projet de budget de la Sécurité sociale, rejeté à l'Assemblée et examiné à partir du 9 novembre au Sénat, le gouvernement veut faire économiser à l'Assurance maladie 200 millions d'euros de remboursement des cures thermales en transférant cette dépense aux complémentaires santé.

Saisie par le gouvernement l'an passé, la Haute Autorité de santé (HAS) a entamé une évaluation de l'apport thérapeutique des cures thermales. Ses conclusions ne seront pas remises avant la "fin 2027", a indiqué devant le Sénat la ministre de la Santé Stéphanie Rist.

Les sénateurs appellent le gouvernement à attendre ces conclusions avant de revoir les conditions de prises en charge. "Toute évolution doit pouvoir s'appuyer sur une expertise scientifique achevée", insistent-ils.

"Nous ne proposons pas un déremboursement, il s'agit d'une nouvelle répartition entre l'assurance maladie obligatoire et les mutuelles qui pourront toujours prendre en charge le complément", a soutenu Mme Rist.

Ces débats sur le remboursement des cures thermales avaient déjà tendu le Parlement l'année dernière lors des discussions budgétaires, avec de longues heures d'examen dédiées à ce sujet dans les deux chambres, marquées par des alliances transpartisanes de circonstance entre parlementaires issus des territoires thermaux.

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