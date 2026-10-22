«Après quinze ans d'existence, AGRIMAX poursuit son histoire avec une conviction intacte : être un lieu où la filière agricole se retrouve, partage ses savoir-faire et prépare son avenir», déclare Laurent Haas, directeur général de Metz Événements. Cette année, les femmes du secteur seront mises à l’honneur et la Blonde d’Aquitaine sera la race invitée.

Organisé par Metz Événements et l’association Ambition Grand Est Élevage Europe (AGEEE), AGRIMAX entend poursuivre son développement et renforcer son rayonnement national et transfrontalier. Pour cette édition anniversaire, le salon consacrera plusieurs temps forts aux femmes qui font vivre le monde agricole, dans le cadre de l’Année internationale des agricultrices 2026.

Perrine Raymond, invitée d’honneur du salon

Perrine Raymond, jeune professionnelle passionnée de 24 ans et fille d’éleveur, sera l’invitée d’honneur le mercredi 28 octobre. Connue depuis son titre de Miss France Agricole Junior en 2019, elle partage son quotidien professionnel sur les réseaux sociaux, où elle rassemble plus de 100 000 abonnés sur Instagram et près de 200 000 sur TikTok. Elle participera notamment à la table ronde «Je suis agricultrice et je m’éclate !», programmée à 11 heures sur l’espace TV Agri.

Concours d’élevage, démonstrations et innovations au programme

Les métiers de l’élevage occuperont une place centrale pendant les trois jours, avec des concours consacrés à plusieurs races bovines, dont les Prim’Holstein, Jersiaises, Vosgiennes, Aubrac, Charolaises et Limousines. Des ventes aux enchères, des démonstrations de tonte, des Ovinpiades, des présentations de caprins et de chevaux de trait ardennais ainsi que des concours avicoles sont également prévus.

Le programme comprendra aussi près de 30 conférences, ateliers et tables rondes sur des sujets tels que l’utilisation de l’énergie solaire dans les exploitations, le financement du biométhane et les perspectives de l’hydrogène en Lorraine.

Le 29 octobre prochain, une journée dédiée à l’emploi permettra aux visiteurs de découvrir les métiers de l’agriculture et du vivant et d’échanger avec des professionnels. Organisée avec l’Eurométropole de Metz, France Travail, l’APECITA et l’ANEFA, elle s’adressera notamment aux personnes qui souhaitent s’orienter vers ces secteurs.