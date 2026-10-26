Selon l’ANSES, nous passons plus de huit heures par jour dans une position sédentaire. Ce manque de mouvement peut avoir des conséquences sur la santé physique et mentale, comme des douleurs, de l’anxiété ou des maladies cardiovasculaires.

Pour encourager les gens à bouger, Petit BamBou propose des séances vidéo courtes, de 4 à 5 minutes, faciles à intégrer dans la journée à travers son programme «Mouvement avec Petit Bambou». L'entreprise s'est adossée au thérapeute Major Mouvement, alias Grégoire Gibault, autour de deux programmes. Les exercices permettent de s’étirer, de détendre les muscles et de retrouver de la mobilité pour le dos, les épaules, la nuque, les lombaires... Ils peuvent être réalisés partout, sans matériel ni tenue de sport particulière. Certaines séances sont accessibles gratuitement, tandis qu’une version premium est aussi proposée pour avoir des services supplémentaires.

12,5 millions d'utilisateurs dans le monde

Il y a 11 ans, Petit BamBou lançait son application de médiation, devenue numéro 1 en Europe. Elle rassemble aujourd'hui 12,5 millions d'utilisateurs – dont sept en France – dans près de 190 pays. Elle accompagne un Français sur dix et est disponible en six langues (français, anglais, allemand, espagnol, italien et néerlandais). Elle propose plus de 1 400 séances de méditation et de respiration.

Une nouvelle application dédiée au sommeil a également vu le jour en janvier dernier, et compte déjà plus de 55 000 utilisateurs. La PME de 22 collaborateurs est aujourd'hui installée à Villeneuve d'Ascq, après avoir été initialement incubée à EuraCreative (historiquement Plaine Images).

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