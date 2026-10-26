Cette initiative fait suite à l’annonce par le groupe SOS, le 14 octobre dernier, de la fin des accouchements à la maternité de Mont-Saint-Martin dès 2027. Face à la désertification médicale qui menace ce bassin de 70 000 habitants, les élus locaux interpellent l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le gouvernement pour sauvegarder l’offre de soins territoriale.

La maternité de Mont-Saint-Martin menacée de fermeture en 2027

Le 20 octobre 2026, les élus de Villerupt ont formellement réagi à la restructuration drastique de la maternité de Mont-Saint-Martin annoncée par le groupe SOS. Ce projet prévoit l’arrêt définitif des accouchements dès l’année prochaine, une décision motivée par une baisse de 50 % des naissances depuis 2019 et de graves pénuries de gynécologues-obstétriciens. Le conseil municipal exige un moratoire pour examiner toutes les solutions alternatives et demande des garanties strictes pour la sécurité des transferts vers les centres hospitaliers de recours.

Radiologie et ophtalmologie : un blocage administratif dénoncé

Le texte dénonce des lourdeurs administratives aberrantes qui bloquent l'ouverture du cabinet de radiologie de Villerupt, pourtant fraîchement rénové et équipé. De plus, le départ prochain de deux ophtalmologistes aggrave la situation. Pour y faire face, la municipalité développe des maisons de santé et rénove des logements pour attirer de jeunes médecins et docteurs juniors, mais réclame un appui concret des autorités de tutelle.

En conclusion de cette délibération, la maire de Villerupt a été chargée de transmettre cette motion au préfet de Meurthe-et-Moselle et à l’ARS Grand Est. Une interpellation officielle sera également adressée à la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, afin d'obtenir un arbitrage national pour ce territoire frontalier enclavé.