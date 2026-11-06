À Chalon-sur-Saône, le Centre hospitalier William Morey entame le mois de novembre avec de nouveaux effectifs médicaux. Au total, 103 professionnels ont rejoint l'établissement pour une période de six mois. Parmi eux figurent 66 internes, 22 docteurs juniors et 15 stagiaires associés, répartis entre les différentes spécialités hospitalières.



Cette nouvelle étape permet aux participants de confronter leurs connaissances théoriques aux réalités du terrain. Leur parcours repose notamment sur la pratique auprès des patients, la découverte de situations médicales variées et les échanges avec les praticiens en poste. Ces expériences leur offrent l'occasion de gagner en autonomie et de perfectionner leurs méthodes de travail.

Un renfort pour le territoire

L'arrivée de ces nouveaux profils représente également une contribution aux activités de l'établissement. Leur présence favorise la circulation des compétences entre les professionnels et apporte une nouvelle dynamique aux services. Elle s'inscrit aussi dans les efforts engagés pour maintenir une offre de soins adaptée aux besoins de la population.



La capacité à former et à encadrer de futurs praticiens constitue par ailleurs un facteur important dans le développement de l'hôpital. En proposant un environnement d'apprentissage au sein de ses équipes, le CHWM participe à renforcer l'intérêt du territoire chalonnais auprès des jeunes médecins. Cette rentrée médicale mobilise plusieurs professionnels chargés de guider les nouveaux arrivants dans leurs missions. L'établissement compte sur cette collaboration pour assurer le bon déroulement de leur parcours durant les six prochains mois.