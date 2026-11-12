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Eurasanté : Franck Mouthon prend la présidence de DIAGAST

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Spécialiste du diagnostic sanguin, DIAGAST confie sa présidence à Franck Mouthon. Il succède à Olivier Brolli, en poste depuis 2021. 

Marine Tesse | La Gazette France

Par Marine Tesse

La Gazette Nord-Pas-de-Calais

Publié aujourd'hui à 7h32 - Mis à jour 7h33
Franck Mouton. © DR

Franck Mouton. © DR

Franck Mouthon prend la présidence du spécialiste du diagnostic sanguin DIAGAST chez Eurasanté. Il succède à Olivier Brolli, en poste depuis 2021. 

Entrepreneyr en biopharmaceutique

Co-fondateur en 2013 de Theranexus, société biopharmaceutique spécialisée dans les maladies neurologiques, Franck Mouton a été élu président de France Biotech en 2019. 

Depuis 2024, il dirigeait l’Agence de programmes pour la recherche en santé portée par l’Inserm. Son ambition est de «fédérer autour d’un projet collectif fondé sur la confiance, le dialogue et l’engagement, afin de permettre à l’entreprise d’exprimer pleinement son potentiel et d’accélérer son développement».

Marine Tesse | La Gazette France

Marine Tesse

Journaliste , La Gazette Nord-Pas-de-Calais

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