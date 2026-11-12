Eurasanté : Franck Mouthon prend la présidence de DIAGAST

Franck Mouthon prend la présidence du spécialiste du diagnostic sanguin DIAGAST chez Eurasanté. Il succède à Olivier Brolli, en poste depuis 2021.

Entrepreneyr en biopharmaceutique

Co-fondateur en 2013 de Theranexus, société biopharmaceutique spécialisée dans les maladies neurologiques, Franck Mouton a été élu président de France Biotech en 2019.

Depuis 2024, il dirigeait l’Agence de programmes pour la recherche en santé portée par l’Inserm. Son ambition est de «fédérer autour d’un projet collectif fondé sur la confiance, le dialogue et l’engagement, afin de permettre à l’entreprise d’exprimer pleinement son potentiel et d’accélérer son développement».