Ce projet de 10 millions d'euros marque le coup d'envoi officiel de la reconstruction globale de l'établissement, un chantier hors norme estimé à un milliard d'euros de fonds publics. Cet outil logistique moderne de près de 4 500 m² regroupera les activités pharmaceutiques régionales d'ici fin 2028 afin d'optimiser la sécurité des soins et de moderniser les infrastructures du premier employeur public de Lorraine.

Le coup d'envoi du chantier de la décennie en Lorraine

Le CHRU de Nancy a officialisé, ce mardi 3 novembre, le lancement de sa reconstruction sur le site des Hôpitaux de Brabois, à Vandœuvre-lès-Nancy. La pose de la première pierre de la future Pharmacie à usage intérieur (PUI) concrétise le démarrage de ce programme, l'un des plus colossaux de France. Porté par un investissement public global de près d'un milliard d'euros, ce projet vise à centraliser sur un site unique les activités du premier employeur public de Lorraine, actuellement éparpillées sur sept implantations distinctes.

Une plateforme logistique de 10 millions d'euros hautement robotisée

La future PUI représente à elle seule un investissement stratégique de 10 millions d'euros. Véritable pivot invisible du soin, cette structure de 4 532 m² regroupera des activités jusqu'ici dispersées. Le bâtiment intégrera des technologies de pointe pour rationaliser les flux de médicaments et de dispositifs médicaux. Des bras articulés et des automates prendront en charge la préparation des traitements individuels, libérant du temps médical pour les 140 professionnels du service.

Un impact direct sur l'efficience économique hospitalière

Conçue par les Ateliers 2/3/4/ avec des matériaux durables associant bois et béton bas carbone, cette plateforme optimisera la chaîne d'approvisionnement des traitements innovants, des thérapies géniques et des chimiothérapies. L'automatisation du stockage réduira les coûts de gestion et sécurisera la dispensation aux patients, notamment pour ceux contraints de s'approvisionner exclusivement à l'hôpital. La livraison de ce premier pilier stratégique, attendue entre fin 2028 et début 2029, posera les fondations d'un modèle hospitalier régional repensé pour faire face aux défis médicaux et financiers du XXIe siècle.