Attendu de longue date, le projet de rénovation du Centre de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelle (CRRF) de Saint-Gobain entre dans sa phase opérationnelle. Le budget de cette opération s’élève à 13 M€, une somme qui s'inscrit dans l'enveloppe globale de 120 M€ allouée au département de l'Aisne. Lors de la présentation du projet, la préfète de l'Aisne, Isabelle Épaillard, a souligné que «l'État se tenait aux côtés des établissements pour accompagner la rénovation de ces outils de travail, auxquels les patients comme les 275 salariés du site sont fortement attachés». Le centre de rééducation de Saint-Gobain est le seul dans l’Aisne et dans un rayon de 80km à proposer ces spécificités médicales.

Un équipement pensé pour le climat et l'attractivité

Le cœur de cet investissement est la création d'un nouveau plateau technique, comprenant de la balnéothérapie, de l’ergothérapie et de la kinésithérapie, et sera ouvert sur le vaste parc arboré du centre. Auxquels s’ajoutent la rénovation et l’isolation des bâtiments et la modernisation de chambres. Julien Dupain, directeur du centre de Saint-Gobain, ainsi que des hôpitaux de La Fère et de Laon, précise que «ce bâtiment a été spécifiquement modélisé pour faire face au réchauffement climatique». Il faut dire que le dernier gros investissement datait des années 70. Ce nouvel outil de pointe, porté en interne par les équipes médicales et encadrantes, se veut être une «vitrine pour les territoires et aussi pour attirer des professionnels de santé». Le chantier devrait s'achever au cours du second semestre 2028.

Une synergie d'entreprises régionales à la manœuvre

Pour mener à bien cette transformation, l'établissement s'appuie sur le groupe Spie Batignolles, lauréat de l'appel d'offres, qui assure le pilotage global. Le constructeur a mis en place une équipe hybride, mobilisant le savoir des équipes du groupe et en faisant appel à des filiales internes comme Engie Energie, tout en s'associant à des acteurs locaux. L'architecture a ainsi été confiée à deux cabinets : le cabinet N2A basé à Saint-Quentin, et l'agence régionale Walt. L'ingénierie technique est, quant à elle, assurée par trois bureaux d'études : Projex, CET et Silvert. Un ancrage territorial fort pour un chantier essentiel à la modernisation de l'offre de soins dans l'Aisne. «Ce projet a demandé beaucoup de temps. Maintenant, nous y sommes», conclut avec satisfaction Frédéric Mathieu, maire de Saint-Gobain et président du conseil d’administration du CRRF.