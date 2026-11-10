La start-up américaine Anthropic, créatrice de l'assistant d'intelligence artificielle (IA) Claude, a annoncé mardi prévoir de lever jusqu'à 64 milliards de dollars pour son entrée en Bourse, ce qui devrait valoriser la société à environ 1.400 milliards de dollars.

Dans un document transmis auprès du gendarme boursier américain (SEC), la start-up explique s'apprêter à mettre en vente sur le marché 825 millions d'actions nouvelles dont le prix unitaire sera compris dans une fourchette allant de 70 à 78 dollars.

En parallèle, sept des entreprises technologiques les plus en vues, à l'instar des spécialistes des puces Nvidia et AMD ou d'Alphabet, vont acheter pour 26 milliards de dollars d'actions sans droit de vote, au même prix.

Ces sociétés ont pour la plupart déjà investi dans Anthropic ou sont des partenaires clés pour faire tourner les serveurs nécessaires au développement des modèles d'IA.

Au plus haut de la fourchette envisagée, la levée de fonds permettra au créateur de Claude d'afficher une valorisation d'environ 1.400 milliards de dollars. Une somme colossale pour une entreprise de cinq ans d'âge, mais en deçà du record fixé en juin par SpaceX, le bijou d'Elon Musk, et ses 1.770 milliards.

Au cours de l'été, plusieurs médias américains avaient partagé des estimations plus optimistes, assurant qu'Anthropic pourrait fixer un nouveau record pour une introduction en Bourse.

Mais la start-up pâtit d'un contexte où le secteur de l'IA est chahuté en Bourse, en raison notamment des sommes colossales englouties pour développer et faire fonctionner les modèles de pointe.

La victoire démocrate aux élections de mi-mandat aux États-Unis, avec la perspective d'un durcissement réglementaire pour les centres de données, a ajouté à la crispation.

La future cotation d'Anthropic "n'est qu'un chapitre de plus" dans les préoccupations des investisseurs concernant le coût du développement de l'IA et son mode de financement, estime auprès de l'AFP Art Hogan, analyste du gestionnaire de fortune B. Riley Wealth Management.

Toutefois, selon lui, "il y a trois géants dans lesquels les investisseurs souhaitent investir depuis trois ans : SpaceX, bien sûr, puis Anthropic, et peut-être OpenAI l'année prochaine".

Les premiers pas boursiers d'Anthropic pourraient intervenir dès mi-novembre. L'entreprise sera cotée sur le Nasdaq, la Bourse des valeurs technologiques, sous le symbole "ANT".

Risques existentiels

Selon le document partagé mardi, la société a généré un chiffre d'affaires de 17 milliards de dollars lors du troisième trimestre. Il s'établissait à 1,4 milliard un an plus tôt.

Anthropic pourrait générer jusqu'à 81 milliards de dollars sur l'année complète, selon ses projections, qui se basent sur les revenus actuels.

Un rythme massif pour une jeune entreprise. Facebook ou Google, considérés comme des exemples en la matière, n'avaient pas encore franchi le seuil du milliard de dollars de chiffre d'affaires à ce stade de leur existence.

Le dossier d'introduction en Bourse d'Anthropic fait aussi la part belle aux risques liés à cette technologie, rappelant les craintes que les systèmes d'IA avancés "puissent présenter des risques catastrophiques ou existentiels pour la société s'ils ne sont pas développés et déployés de manière responsable".

L'entreprise prévient également que ses prises de position publiques concernant la réglementation et la sécurité de l'IA pourraient l'exposer à "un retour de bâton politique ou à des mesures réglementaires disproportionnées".

Elle mentionne déjà les restrictions imposées plus tôt dans l'année par le gouvernement américain sur les modèles d'IA avancés Mythos 5 et Fable 5 pour les clients non-américains.

Le Pentagone a également accusé Anthropic d'être un risque pour la sécurité nationale après que l'entreprise eut refusé de lever les restrictions sur l'utilisation militaire de sa technologie.

Parmi les autres menaces qui pèsent sur Anthropic figurent en bonne place ses coûts monstrueux. La start-up s'est engagée à investir des centaines de milliards de dollars en capacité de calcul et une grande partie de ces investissements devra être honorée peu importe la demande pour ses produits.

Selon la structure de gouvernance décrite mardi, les sept cofondateurs, menés par la fratrie Dario et Daniela Amodei, conserveront un peu plus de la moitié des droits de vote des actionnaires.