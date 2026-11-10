Le célèbre marché de Noël de Strasbourg prévoit de nouvelles animations et une sécurité toujours élevée pour attirer les visiteurs après les manifestations violentes des dernières semaines, ont indiqué mardi ses organisateurs.

Le "Christkindelsmärik" en alsacien - soit "marché de l'enfant Jésus", qui se tient depuis 1570 dans la capitale alsacienne, attire chaque année plus de 3 millions de visiteurs dont beaucoup d'étrangers, notamment des Espagnols, en plus des touristes allemands, américains, mais aussi turcs et chinois, selon la municipalité.

La maire (PS) Catherine Trautmann a dit espérer que l'édition 2026 marquera "un temps apaisé", qui "permettra aussi aux uns et aux autres de récupérer", en référence aux violences, casses et pillages de magasins intervenus le 17 octobre lors d'une manifestation contre la vie chère.

Parmi les nouveautés du marché de Noël, prévu du 27 novembre au 24 décembre, figurent une patinoire près de la cathédrale, une nouvelle arche sur le site historique du marché, ou un décor de la façade de l'hôtel de ville réalisé par un styliste d'origine alsacienne très en vue, Victor Weinsanto.

Le tout pour un budget de 4,2 millions d'euros, en légère hausse par rapport à l'an passé, a précisé le premier adjoint Mathieu Cahn lors d'une conférence de presse. Sur ce total, 1,5 million sont affectés à la sécurité, avec de nouveau des contrôles d'accès à l'entrée du coeur historique de la ville, de 11h30 à 21h.

La sécurité du marché, qui compte quelque 300 chalets, avait été fortement renforcée après un attentat jihadiste en 2018, qui avait fait cinq morts et 11 blessés.

Paradoxalement, la "bunkérisation" du centre-ville, souvent décriée par les commerçants et les Strasbourgeois, s'avère cette année un "atout", a estimé Jacques Chomentowski, président du syndicat des hôteliers restaurateurs de Strasbourg, présent à la conférence de presse.

"On vit des moments très difficiles avec les manifestations. Pour les commerçants et pour l'économie locale, c'est absolument catastrophique en ce moment", a-t-il dit, faisant état de réservations hôtelières en repli face à des touristes inquiets des violences lors des manifestations.

"Notre industrie connaît un taux d'annulation classique autour de 20% en moyenne, que nous compensons traditionnellement, dans ces périodes de haute saison, par une bonne dynamique de dernière minute", a précisé mardi à l'AFP Véronique Siegel, présidente de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) du Bas-Rhin.

"Or les comportements de réservation auxquels nous faisons face depuis mi-octobre nous amènent à craindre que cette dynamique ne reprenne pas, ce qui serait critique", a-t-elle prévenu.