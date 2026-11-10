La Poste mise sur l'achat en ligne via les réseaux sociaux

Via notamment un partenariat avec TikTok Shop, La Poste, avec son entreprise de livraison de colis Colissimo, mise sur les achats via les réseaux sociaux, une tendance en plein essor.

En juillet 2026, 15 % des Français affirmaient avoir acheté un produit directement via un réseau social, contre 9 % en décembre 2025, selon une étude que La Poste a menée avec l'institut de sondage Ifop.

Cette proportion monte à 39 % chez les moins de 25 ans, notent encore les experts qui ont interrogé plus de 2.000 personnes.

Cette façon d'acheter en ligne, appelée "social commerce", comprend le parcours d'achat de la présentation du produit jusqu'à la transaction bancaire, sans avoir à naviguer ailleurs que sur le réseau social (TikTok Shop, Instagram, Whatnot, etc.)

Les consommateurs utilisent le réseau social notamment "pour voir un produit en situation d’utilisation réelle", pour découvrir de nouvelles marques ou recueillir des avis d'utilisateurs, analyse l'étude.

Pour le directeur général de Colissimo, Jean-Yves Gras, c'est une "révolution", une tendance sur laquelle il faut se positionner.

Colissimo a donc noué un partenariat il y a trois mois environ avec TikTok Shop, devenant son partenaire de livraison privilégié pour les acheteurs ayant souscrit à une offre intégrée (de l'achat à la livraison) sur TikTok Shop.

Depuis, "plus d'un million de colis" ont été expédiés via Colissimo, a chiffré M. Gras pour l'AFP.

Le "social commerce" implique des défis logistiques, souligne toutefois le dirigeant.

Ce dernier note des "effets de vagues", dus à des publications "qui marchent très bien" et qui rendent certains produits viraux. Des afflux de colis soudains que Colissimo est en capacité d'absorber, notamment grâce "au maillage unique" des bureaux de poste - où les professionnels peuvent déposer les paquets à livrer.

"La prochaine rupture, ce sera l'IA agentique", c'est-à-dire "quand l'IA compare les produits, vous recommande un produit voire, à terme, l'achète à votre place", juge le directeur général. "Ça change le paradigme parce que la question c'est de savoir comment on est sélectionnable par l'IA".

Colissimo livre 500 millions de colis par an en France et "est leader de la livraison de l'e-commerce" en valeurs et en volumes, avec 40 % de parts de marché, a rappelé son dirigeant. Le groupe La Poste réalise 53 % de son chiffre d'affaires grâce à ses activités liées aux colis.