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Le plus grand Lidl de Picardie est ouvert à Péronne

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À Péronne, au nord-est du département de la Somme, le nouveau magasin Lidl a été inauguré en présence de nombreux élus et de la direction régionale du groupe, non loin de l’ancien Lidl, situé route de Paris.

La Gazette Picardie

Par Françoise Lefort

La Gazette Picardie

Publié aujourd'hui à 7h03
À Péronne, la directrice du magasin est entourée de ses collaboratrices et collaborateurs à l'heure de l'ouverture du nouveau Lidl.

À Péronne, la directrice du magasin est entourée de ses collaboratrices et collaborateurs à l'heure de l'ouverture du nouveau Lidl.

C’était la volonté du maire de Péronne, afin que les habitants proches du centre-ville aient un commerce capable de leur proposer de nombreux produits de première nécessité et autres à des prix raisonnables, préservant le pouvoir d’achat. Ils ont maintenant accès à un espace de 1 400 m2 très lumineux, ce qui en fait désormais le plus grand des trois départements de Picardie.

Des embauches et une gamme élargie de produits

Kathy Grenon, la directrice du magasin, s’est réjouie «de travailler dans ce nouvel espace. Huit salariés de l’ancien commerce y ont déménagé et quatre personnes ont été recrutées. La particularité de Lidl est d’embaucher uniquement en CDI. D’autres recrutements sont prévus en fonction de l’activité. Nous avons aussi mis en place six caisses automatiques dont deux réservées aux caddies. Ces innovations doivent notamment contribuer à accélérer le passage en caisse, un reproche fait à l’enseigne».

Le magasin propose également des services destinés au parcours d’achat. Les clients peuvent utiliser le Scan and Go, via l’application Lidl Plus, pour scanner leurs articles au fil des courses.

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