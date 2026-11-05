Voyages E.Leclerc ouvre une nouvelle agence à Salouël dans la Somme

Avec cette 31e agence ouverte dans les Hauts-de-France, l'enseigne veut à la fois illustrer «le dynamisme de la région et la volonté de démocratiser le voyage pour tous les Français», communique-t-elle. Voyages E. Leclerc a été fondée en 1988 avec en effet cette idée de «démocratiser l'accès aux voyages et mener le combat de l'accessibilité afin que les Français puissent s'évader sans se priver», partage l'enseigne. Le réseau Voyages E.Leclerc compte ainsi plus de 260 agences en France aujourd'hui et plus de 1 000 agents de voyages.

Trois emplois créés

L'enseigne étend donc son réseau à Salouël et confie «participer au dynamisme économique local». Elle crée d'ailleurs trois emplois : une responsable d'agence et deux conseillères voyages. Leur mission affichée est «d'accueillir, d'orienter et de conseiller les futurs voyageurs pour les accompagner dans la réalisation de leur projet d'évasion, en leur suggérant les offres qui correspondent à leurs attentes et à leur budget».