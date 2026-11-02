PGS Group renforce sa présence dans le sud de la France

PGS Group, leader européen de la palette en bois et des services associés basé à Saint-Etienne-du-Rouvray en Seine-Maritime, s’associe à JPJ Palettes, entreprise fondée en 2017 et basée à Saint-Martin-de-Crau (Bouches-du-Rhône). Cette opération vise à consolider sa présence dans le Sud-Est de la France et à élargir son offre auprès des professionnels.

JPJ Palettes couvre l’ensemble du cycle de vie des palettes en bois : fabrication standard et sur mesure, réparation, collecte, recyclage et valorisation des déchets en biomasse. L’entreprise dispose de deux sites opérationnels dans la zone industrielle du Bois de Leuze, représentant près de 20 000 m².

Une plateforme régionale pour les industriels et logisticiens

Située au cœur d’un bassin industriel et logistique reliant notamment Arles, Salon-de-Provence et Fos-sur-Mer, Saint-Martin-de-Crau bénéficie d’un accès direct à l’autoroute A54. La proximité avec le site de PGS Provence doit favoriser les synergies entre les deux entreprises et renforcer leur capacité à répondre aux besoins des clients régionaux, notamment autour de Fos-sur-Mer et de Berre-l’Étang.

Le fondateur de JPJ Palettes, Jérémy Laurent, rejoint parallèlement PGS Group comme directeur de la transformation (Chief Transformation Officer). Fort de douze années d’expérience dans la logistique et l’optimisation des coûts, il accompagnera les activités françaises du groupe dans l’amélioration de la performance et des processus opérationnels.

