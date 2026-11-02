Dans un communiqué daté du 29 septembre 2026, elle précise que plusieurs rendez-vous sont annulés, tandis que des fêtes du terroir, repas et animations seront maintenus afin de préserver les rencontres entre producteurs et amateurs. Le public pourra notamment se rendre à Eguisheim, les 24 et 25 octobre, pour la fête du champignon. À Pulnoy, les 7 et 8 novembre, un marché du terroir et des animations autour de la truffe sont prévus. Une fête du terroir se tiendra également à Pont-à-Mousson du 20 au 22 novembre, tandis qu’un marché du terroir sera organisé à Reims-Saint-Remi le 21 novembre.

À Boncourt-sur-Meuse, des rendez-vous programmés les 25 octobre, 29 novembre et 20 décembre proposeront démonstrations culinaires, dégustations, cavage, visites de truffière et conférences. Les repas de la Nuit de la Truffe, à Pulnoy les 6, 7 et 8 novembre, sont maintenus avec des truffes fraîches locales. Les repas prévus à Pont-à-Mousson le sont également. En revanche, les marchés de Bertrange, des Halles de Troyes, de Metz et du Cellier Saint-Pierre à Troyes sont annulés. Le maintien des marchés de Toul, le 5 décembre, et de Bouxwiller, les 11, 12 et 13 décembre, dépendra d’un éventuel retour des pluies. Une récolte tardive reste possible, mais très incertaine.