C'est un rendez-vous important de l'ensemble des Hauts-de-France : les Innovations Days. Journées de rencontre et d'échanges entre les entreprises innovantes du territoire pour mettre en lumière les initiatives innovantes, ce temps fort est articulé autour de deux événements majeurs en 2026 : à Liévin et à Boulogne-sur-Mer. L'ensemble sera clôturé par la remise des prix du Palmarès des Entreprises Innovantes en Hauts-de-France qui aura lieu le 4 décembre prochain au Siège de Région.

S'inspirer des molécules marines

Le jeudi 5 novembre prochain, c'est à Nausicaà qu'il sera question de défis maritimes et les solutions de demain avec ce 7ème rendez-vous de l'Innovation Bleue. Au cœur de ce temps fort, Laurent Meijer, lauréat du Tremplin de l'Economie Bleue 2025, qui va présenter une plongée dans le potentiel des organismes marins pour la recherche médicale. A travers sa conférence baptisée «From Sea to Pharmacy» (à 19h30) , il va partager plusieurs exemples de médicaments et de candidats-médicaments inspirés des molécules marines, ainsi que ses travaux sur les Leucettinibs, des molécules dérivées d'une substance naturelle découverte dans une éponge marine.

A 19h, le Prix de l'innovation territoriale Littoral & Audomarois sera remis face à un public d'entreprises et d'acteurs économiques, de porteurs de projet et start-ups, de collectivités et d'acteurs publics, d'étudiants et de jeunes diplômés ainsi que de professionnels de l'économie maritime.

Cet événement est organisé par Hauts-de-France Innovation Développement (HDFID), l'agence d'innovation régionale, au service du développement de l'emploi, des entreprises et des territoires. Inscriptions ici.