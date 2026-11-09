"Je m'appelle Teddy Riner et aujourd'hui, je suis candidat à l'élection présidentielle de 2027" : Le quintuple champion olympique de judo a pris lundi la classe politique de court en se lançant dans la course à l'Elysée.

C'est par une vidéo de 2 minutes 37 secondes, postée sur ses réseaux sociaux, que l'icône du sport français a fait peu avant midi une entrée fracassante dans la campagne présidentielle où les sondages donnent pour l'instant un avantage écrasant à Marine Le Pen (RN) devant Jean-Luc Mélenchon (LFI) et les autres candidats.

"Je sais ce qu'on va dire de moi: +Il est fou. Il n'est pas du sérail. Il n'a pas les codes. Il n'a jamais fait de politique+", explique le Guadeloupéen de 37 ans, attablé devant une bibliothèque en chemise blanche et veste sombre, avant de trancher: "Si refuser de baisser la tête et refuser le chaos fait de moi un fou, alors oui, je suis complètement fou."

Riner s'inquiète d'une France qui "s'effondre sous le poids de la dette", s'émeut de voir "un père ou une mère de famille serrer les dents en remplissant son caddie". Il déplore que "l'autorité de l'Etat a disparu" face aux "voyous", mais aussi "la lourdeur administrative" ou encore "qu'on puisse briser l'avenir d'un jeune juste parce qu'il n'a pas le bon réseau, le bon nom ou la bonne couleur".

Le meilleur rôle

"Je ne serai pas de ceux qui regardent le pays brûler en se cherchant des excuses. Ma vie, je ne l'ai pas passée derrière un pupitre. Le combat a toujours fait partie de moi. Je sais ce que c'est de se battre, de tomber et de se relever, toujours."

Dans une longue interview au Parisien, le colosse français, onze fois champion du monde, ajoute qu'il compte poursuivre sa carrière sportive et participer aux JO-2028 de Los Angeles "si la fonction me le permet et si les Français m'y autorisent".

Sa décision de se présenter remonte à l'après JO de Paris, où il a vu "tout un pays se rassembler, fier, heureux. Puis se diviser quelques semaines après".

S'il convient qu'il y a "déjà beaucoup de candidats", il assure qu'il a l'intention d'"aller jusqu'au bout".

"Le seul risque que je vois aujourd'hui, c'est d'être résigné à choisir parmi deux possibilités, celles des extrêmes", avance le judoka, qui se présente comme étant ni de droite ni de gauche.

Teddy Riner avait plusieurs fois laissé entendre qu'il pourrait s'engager en politique. Dès septembre 2025, il avait confié dans un entretien à l'AFP: "Si demain je rentre en politique, ce n'est pas pour avoir un poste de ministre, c'est pour avoir un rôle qui fait changer des choses. Pour moi le meilleur rôle, ce serait président".

Un autre champion olympique de judo français, David Douillet, avait lui été député et ministre des Sports sous Nicolas Sarkozy.

Réforme des retraites

Se positionnant régulièrement sur des sujets de société, Riner avait été la cible en septembre de propos racistes après avoir évoqué dans l'émission Stade 2 son "angoisse" de "la montée de l'extrême droite" en France, qui le faisait "flipper".

Riner a aussi beaucoup investi dans des affaires. Proche du roi du Maroc Mohammed VI, il vivait ces dernières années entre Marrakech, "sa base arrière", et Paris, s'attirant des critiques sur son train de vie supposé dispendieux.

Le 15 octobre, la cour administrative d'appel de Versailles a conforté le fisc dans un redressement en 2019 lié au judoka et à sa société de location de voitures de luxe. Bercy avait épinglé son usage personnel de certains véhicules.

Lundi, il déclare dans Le Parisien travailler "depuis plusieurs mois déjà" sur son programme pour 2027 avec "un noyau dur d'une vingtaine de personnalités issues de la société civile, des fonctionnaires, des anciens ministres aussi".

Interrogé sur certains sujets précis, il estime qu'il "faut" une réforme des retraites "car le système actuel ne tient pas". Il plaide aussi pour "augmenter le salaire net", ce qui "doit passer par des allégements de charges", et permettre "aux Français qui le veulent, d'augmenter leurs revenus en travaillant plus".

Il indique vouloir rapidement aller "sur le terrain" pour commencer sa campagne, financée par "des dons, des appels de fonds, mais également sur des fonds propres".

Enfin sur la question des 500 signatures nécessaires pour se présenter, il affirme: "en démocratie, ça ne peut pas être un obstacle. Je crois en la République française."