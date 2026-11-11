L'assouplissement accordé par Donald Trump à l'export en Chine de puces américaines, cruciales dans la course à l'intelligence artificielle (IA), est menacé à Washington : le scandale visant Jensen Huang, patron de Nvidia, relance les partisans d'une ligne dure face à Pékin.

Cofondateur du géant des puces d'IA, Jensen Huang a reconnu dimanche une liaison avec Alice Huang, ancienne cadre d'une société de centres de données basée à Singapour, Megaspeed. Elle est soupçonnée par le renseignement américain de travailler pour Pékin, qui a vivement démenti.

Donald Trump, dont il est devenu un proche conseiller sur l'IA, l'a qualifié de "type honorable" et assure qu'il n'avait "aucune idée" que cette femme puisse être une espionne.

Le président américain partage l'objectif des partisans de la fermeté, devancer la Chine sur l'IA, au point de combattre toute régulation du secteur, mais pas la méthode.

Fin 2025, malgré les objections d'élus des deux partis, il avait cédé au patron de Nvidia, qui plaidait depuis longtemps contre les restrictions sur ces ventes, en l'autorisant à vendre à la Chine sa puce H200, d'ancienne génération. En échange, l'État américain prélevait 25% des recettes tout en continuant de bloquer l'export des produits dernier cri.

"Les partisans d'une ligne dure contre la Chine à Washington étaient très frustrés par ces décisions et voulaient vraiment une approche plus offensive sur les contrôles à l'exportation", observe Aalok Mehta, du centre de réflexion CSIS. "Ils vont maintenant récolter les fruits de leurs efforts."

"Nous nous dirigeons vers l'un des efforts d'enquête les plus sérieux depuis longtemps", prévoit Kurt Campbell, ancien numéro deux de la diplomatie sous Joe Biden.

D'après lui, les parlementaires voudront savoir quand le gouvernement a eu connaissance de ces liens, si le président a été averti et s'ils ont pesé sur sa politique chinoise.

Selon le New York Times, Donald Trump avait été informé de ces soupçons l'an dernier et le secrétaire d'État Marco Rubio les lui a confirmés en mai.

Trois présidents républicains de commissions de la Chambre des représentants veulent entendre Jensen Huang à huis clos le 18 novembre.

De nombreux démocrates chercheront aussi des indices de corruption. Selon le Washington Post, Nvidia a promis 25 millions de dollars pour la salle de bal que Donald Trump fait construire à la Maison Blanche, quelques mois après la reprise de ventes de puces à la Chine. Le groupe assure que ce don était sans lien avec ses intérêts commerciaux.

– Plus "invincible" –

Les républicains, qui ont longtemps craint de s'opposer à Donald Trump, viennent de perdre le contrôle du Congrès et le président n'est "plus cette marque politique apparemment invincible", a déclaré à l'AFP Kyle Chan, chercheur au centre de réflexion Brookings. Certains pourraient se sentir plus libres de rompre avec lui.

Dès lundi, le sénateur républicain Jim Banks et la démocrate Elizabeth Warren ont demandé au ministère du Commerce de combler "immédiatement" les failles des contrôles à l'exportation.

L'affaire pourrait relancer l'AI Overwatch Act, un texte soutenu par des élus des deux partis, qui permettrait au Congrès d'examiner et de bloquer les licences d'exportation de puces d'IA avancées vers la Chine et d'autres pays rivaux.

Ces révélations donnent aux partisans d'une ligne dure "un nouvel enthousiasme" pour faire adopter, assortie de restrictions des exportations, la loi annuelle sur le budget de la défense, aujourd'hui enlisée, estime Emily Benson, du cabinet de conseil Minerva Technology Futures.

Reste l'inconnue Donald Trump, dont le veto ne peut être surmonté que par une majorité des deux tiers dans chaque chambre, souligne-t-elle.

Un durcissement menacerait aussi la trêve commerciale conclue l'an dernier par Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping. Une loi perçue comme visant la Chine "entraînerait presque à coup sûr des représailles rapides de Pékin pour déstabiliser les chaînes d'approvisionnement américaines", prévient Emily Benson.

Le ministère de la Justice cherche en parallèle à savoir, selon NBC News, si Megaspeed a fait passer des puces de pointe de Nvidia en Chine, ce que la société dément.

Même si Jensen Huang conserve son poste, "l'influence de Nvidia dans les couloirs du Congrès et au sein de l'administration devrait être nettement réduite, voire totalement anéantie", juge Aalok Mehta.