Novembre, avec le Black Friday, est devenu en France "le plus gros mois pour l'e-commerce", a déclaré mercredi Marc Lolivier, le délégué général de la fédération de la vente en ligne (Fevad).

Le Black Friday, cet évènement promotionnel originaire des Etats-Unis et qui se tiendra le 27 novembre, est un rendez-vous "très important pour les commerçants, sans doute le principal rendez-vous aujourd'hui pour certains d'entre eux", a affirmé M. Lolivier sur BFM.

Les consommateurs y anticipent leurs achats de Noël et, ainsi, "le mois de novembre, aujourd'hui, c'est le plus gros mois en e-commerce et je pense aussi pour beaucoup des commerçants", en déduit M. Lolivier.

"Comme chaque année, on s'attend à une affluence importante pour le Black Friday, peut-être plus encore cette année parce qu'il y a quand même un sujet de pouvoir d'achat", a-t-il poursuivi.

Le délégué général a annoncé que "72 % des Français ont l'intention de faire des achats à cette occasion-là" et a évoqué aussi un "panier moyen", c'est-à-dire une moyenne des achats, "en baisse", ce qui "reflète justement cette recherche de promotions et de bonnes affaires" en crise inflationniste.

L'expert s'attend aussi à ce que les consommateurs passent cette année par le "commerce agentique", c'est-à-dire par l'utilisation d'une intelligence artificielle pour "dénicher les bonnes offres" ou "comparer les prix".

"Plus d'un Français sur trois utilise les agents IA comme ChatGPT, Anthropic ou Google pour faire ses achats", selon lui.