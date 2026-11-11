Le Creusot dispose désormais d’un jardin dédié aux plantes médicinales et aromatiques. Baptisé «Le jardin des simples», cet espace reprend le principe des jardins cultivés dans les monastères au Moyen Âge. À cette époque, les moines y faisaient pousser des végétaux utilisés pour préparer des remèdes et soigner différentes affections.



Le terme «simples» désignait alors les plantes employées seules à des fins thérapeutiques. Une quinzaine de variétés étaient notamment présentes dans ces jardins, parmi lesquelles différentes menthes, le cumin, la sauge, le thym et la sarriette. Au Creusot, les végétaux ont été organisés selon leurs propriétés. Le projet a été mené conjointement par la Médiathèque et le service Espaces verts de la Ville, avec la participation de l’association des Jardins Bénéfiques.

Un espace de partage

Au-delà de sa dimension historique, le jardin doit servir de support à des activités pédagogiques. Les visiteurs pourront notamment découvrir les caractéristiques des plantes et leurs différentes utilisations. Un livret explicatif est disponible à la Médiathèque. Une version audio accessible par QR code est également en préparation.



Une nouvelle phase de plantations est programmée au printemps prochain afin d’enrichir cet espace. La Ville souhaite aussi encourager les échanges entre habitants autour du jardinage. Le troc de graines et de plantes, déjà proposé à la Médiathèque, s’inscrit dans cette démarche. Les visiteurs pourront ainsi partager leurs végétaux et leurs connaissances.