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Une campagne d'image décalée pour promouvoir le Pas-de-Calais

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De novembre 2026 à février 2027, Pas-de-Calais Tourisme déploie une campagne d'image pour promouvoir la destination hors saison en partenariat avec le Département. Six expériences emblématiques, mises en scène avec humour et autodérision, ouvrent sur une collection de 30 expériences à vivre en hiver, en ligne sur pas-de-calais-tourisme.com.



Marie Boullenger | La Gazette France

Par Marie Boullenger

La Gazette Nord-Pas-de-Calais

Publié aujourd'hui à 10h20 - Mis à jour 10h21
© Pas de Calais Tourisme

© Pas de Calais Tourisme

La campagne s'adresse aux groupes d'amis, aux couples et aux familles résidant à moins de trois heures de route. Elle présente les week-ends d'automne et d'hiver comme des moments privilégiés (escapade en amoureux, retrouvailles entre amis, cousinades), autour d'une sélection resserrée de totems du territoire mis en scène par des jeux de mots et la signature «En vrai, c'est dans le Pas-de-Calais».

Six expériences totémiques

Chaque visuel de la campagne repose sur un jeu de mots qui mise sur l'humour et l'autodérision pour mettre en avant une expérience emblématique du Pas-de-Calais. Six têtes d'affiche incarnent ainsi l'hiver sur le territoire : 

  • Vivre le vrai coup de foudre à l’ occasion de la fête de la Sainte-Barbe.
  • Choisir l'exposition plein nord en visitant le Louvre-Lens.
  • Avoir toujours bonne mine en montant en haut des terrils jumeaux d'Haillicourt.
  • Aimer se prendre un vent lors d’une séance de char à voile sur la Côte d'Opale.
  • Ne pas rentrer dans le moule, avec une dégustation des produits de la mer.
  • Avoir la patate ou le top des meilleures friteries du Pas-de-Calais.

Ces têtes d'affiche ouvrent sur une collection de 30 expériences hivernales, classées par catégories selon les bénéfices recherchés, sur pas-de-calais-tourisme.com, rubrique « Vivre une expérience ».

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Marie Boullenger | La Gazette France

Marie Boullenger

Journaliste , La Gazette Nord-Pas-de-Calais

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