La Bourse de Paris échappe aux secousses sur le secteur tech

La Bourse de Paris évoluait dans le vert jeudi, profitant de sa moindre exposition aux valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA) que leurs homologues asiatiques ou américaines, alors que les interrogations autour de la gouvernance de Nvidia secouent le secteur.

L'indice phare de la Bourse de Paris, le CAC 40, prenait 0,74 % à 8.394,82 points. La veille, le CAC 40 avait pris 0,66 % à 8.332,87 points vers 10H15 heure de Paris.

"Les difficultés de Nvidia renforcent ce matin la rotation des investissements vers les valeurs non technologiques", explique Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquote.

Le géant américain des puces Nvidia s'apprêterait, selon la presse, à évincer son emblématique cofondateur et PDG Jensen Huang.

Le conseil d'administration de Nvidia s'est réuni mercredi soir (heure de San Francisco), selon plusieurs médias américains, afin de se prononcer sur l'éventuel départ de M. Huang, ébranlé par une liaison extraconjugale avec une Chinoise soupçonnée d'espionnage.

L'issue de la réunion des administrateurs du groupe de Santa Clara (Californie), dont la convocation a provoqué la stupeur dans la Silicon Valley et au-delà, était encore inconnue jeudi matin (heure de Paris).

"Huang a marqué le fabricant de semi-conducteurs comme peu d'autres dirigeants et, grâce à sa vision stratégique, en a fait l'une des entreprises les plus importantes de la vague mondiale de l'IA", assure Andreas Lipkow, analyste de CMC Markets. "L'incertitude serait donc considérable si un changement de direction devait réellement se profiler".

La nervosité s'est propagée jusqu'aux valeurs du secteur des semi-conducteurs en Europe.

Sans surprise, à Paris, STMicroelectronics cédait 0,87 % à 41,81 euros et Soitec 1,38 % à 106,85 euros vers 10H15.

Jusque-là, "les résultats de CoreWeave, supérieurs aux attentes, (avaient) donné aux investisseurs quelque chose de plus séduisant à se mettre sous la dent que l'inflation, tandis que la prochaine introduction en Bourse d'Anthropic" avait également ravivé "l'appétit pour une nouvelle dose d’intelligence artificielle", souligne Ipek Ozkardeskaya.

Mais pour l'experte, la rotation vers les valeurs non technologiques pourrait toutefois "se heurter aux anticipations de politiques monétaires plus restrictives des banques centrales, tandis que la baisse des prix de l’énergie pourrait compenser une partie de cette pression".

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