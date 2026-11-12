Croisant différentes données (météo, vacances scolaires, événements…) et basé sur l’intelligence artificielle, l’outil de prévision de la fréquentation du parc ornithologique du Marquenterre à Saint-Quentin-en-Tourmont est capable d'anticiper l'affluence en interne jusqu'à six mois. Accessible depuis cet été sur le site internet du parc, il permet aux visiteurs - qui sont environ 160 000 chaque année - de connaitre à l’avance sur deux semaines les jours et les heures où les entrées sont les plus nombreuses.



Réduire l’attente aux caisses

Cela leur permet de décaler leur venue d’un ou plusieurs jours ou d’arriver plus tardivement : «Le premier motif d’insatisfaction est l’attente aux caisses, explique François Goudeau, directeur du service communication du syndicat mixte baie de Somme-grand littoral picard. Si 400 personnes se présentent à 10 heures, 100 doivent patienter car l’accueil est limité à 300 personnes par heure».

Le moins que l’on puisse dire c’est que ce nouvel outil a été rapidement adopté. Une enquête menée auprès des visiteurs a, en effet, fait ressortir une première tendance. Près d’un visiteur interrogé sur trois aurait déclaré avoir modifié sa date ou son horaire de venue après avoir consulté les prévisions. D’autres n’auraient pas pu pas ou ne souhaitaient pas modifier leur arrivée. Ils avaient donc conscience de ce qui les attendait une fois sur place et avaient toujours la possibilité d’anticiper les conditions d’accueil et d’attente. Ces retours permettent d’évaluer la compréhension de l’outil et d’identifier les pistes d’amélioration.

98% ont trouvé que l’outil était facile

Parmi les utilisateurs interrogés 98% auraient trouvé que l’outil était facile à comprendre. Plus de 80% envisageaient de le réutiliser. Sur le plan technique, les prévisions atteignent environ 80% de précision. Huit pics de fréquentation sur dix auraient été correctement détectés. Des résultats qui constituent des premiers repères pour une expérimentation qui doit encore progresser. De même, 77% des visiteurs interrogés estimeraient que les prévisions correspondaient à la fréquentation constatée, avec davantage de réserves lors des journées de forte affluence.

Enfin, les épisodes de fortes chaleurs auraient mis en évidence de nouveaux comportements difficiles à anticiper car au delà de 32°C. Certaines visiteurs auraient avancé leur venue au matin, alors que d’autres l’auraient reportée ou l’auraient annulée tout simplement. Pour mieux comprendre ces évolutions et améliorer le modèle avant la prochaine saison, les équipes du parc ornithologique du Marquenterre analysent en permanence les données recueillies. A terme, cet outil pourrait être étendu à toute la baie de Somme.