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Saint-André-lez-Lille : Encuentro lance son premier Calendrier de l'Avent chocolaté

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Pour la première fois de son histoire, le chocolatier Encuentro lance son calendrier de l'Avent ! Décrit comme un «véritable voyage», ce bijou de gourmandises est produit à seulement 500 exemplaires.

Amandine Pinot | La Gazette France

Par Amandine Pinot

La Gazette Nord-Pas-de-Calais

Publié aujourd'hui à 8h02 - Mis à jour 8h03

Il y a du nouveau chez Encuentro, dont le laboratoire de fabrication est situé à Saint-André-lez-Lille : pour les fêtes de fin d'année, la chocolaterie de Candice Peytour et d'Antoine Maschi a imaginé 24 expériences gustatives pour patienter jusqu'à Noël. Cacaos d'exceptions, recettes gourmandes, ingrédients inattendus... chaque jour, une mini tablette sera à déguster, agrémentée d'un livret d'explications, inspiré d'un pliage traditionnel découvert lors d'un voyage à Tokyo, sans plastique ni attache. Derrière chaque tablette, les deux artisans vous promettent une belle histoire et une surprise pour le palais. 

Chaque dégustation est accompagnée d'une phrase et d'une histoire. «Au fil des pages, vous découvrirez des origines, des producteurs, des ingrédients, des savoir-faire... mais aussi les convictions qui façonnent Encuentro depuis ses débuts» expliquent les artisans chocolatiers.

Fabrication française

Fabriqué 100% en France, avec un coffret réalisé à la main en Alsace, ce Calendrier a déjà fait parlé de lui avant même sa sortie : 400 exemplaires ont trouvé preneurs en 10 jours. Il n'en reste donc qu'une centaine, disponibles en réservation en boutique et sur le site internet. Le coffret a même été pensé pour avoir une seconde vie : il peut être transformé en boîte à photos, à lettres, à bijoux... Et en Calendrier de l'Avent l'an prochain, complété par vos soins.

Si vous avez envie de le déguster avec les yeux, un exemplaire est exposé dans la boutique de la Grand-Place de Lille et à la manufacture de Saint-André.

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Amandine Pinot | La Gazette France

Amandine Pinot

Journaliste , La Gazette Nord-Pas-de-Calais

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