Loos-en-Gohelle : une promotion 100% féminine dans le BTP

Former des femmes aux métiers du BTP, tel est l’objectif du programme « Skola BTP » d’Apprentis d’Auteuil, en collaboration avec le Centre de Formation Professionnelle Sainte-Barbe. Sa particularité ? Être 100 % féminin. De mi-octobre à la mi-décembre, 10 jeunes femmes de 18 à 30 ans, ni en études, ni en formation, ni en emploi (NEETs) découvrent et apprennent les bases de métiers porteurs aujourd’hui encore très stéréotypés : couvreuse, menuisière, plaquiste, étancheuse, maçonne coffreuse…. Le choix d’une promotion exclusivement réservée aux femmes leur permet de se retrouver dans un environnement non jugeant, de gagner en confiance, d’oser et de s’approprier les outils techniques sans pression sociale.

Coconstruits avec les entreprises, les programmes Skola forment des jeunes éloignés de l’emploi à des métiers en tension ou porteurs. Au programme : savoir-faire technique, savoir-être professionnel, comme s’intégrer, communiquer, coopérer avec ses collègues... – et mise en situation réelle dans des entreprises. Les jeunes bénéficient aussi d’un accompagnement social pour leur permettre de lever les freins à une insertion professionnelle durable : logement, mobilité, santé, etc. Ce programme porté par Apprentis d’Auteuil est réalisé en collaboration avec France Travail et le groupement d’employeur «GEIC BTP Hauts-de-France», qui proposera à l’issue de la formation des contrats d’apprentissage aux jeunes femmes.