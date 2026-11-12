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Loos-en-Gohelle : une promotion 100% féminine dans le BTP

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Le 20 novembre prochain, la première promotion et les professionnels qui l’accompagnent seront sur le plateau technique de formation lors d’ateliers maçonnerie à Loos-en-Gohelle.



Marie Boullenger | La Gazette France

Par Marie Boullenger

La Gazette Nord-Pas-de-Calais

Publié aujourd'hui à 9h49 - Mis à jour 9h51
© Adobe Stock - studio zenith

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Former des femmes aux métiers du BTP, tel est l’objectif du programme « Skola BTP » d’Apprentis d’Auteuil, en collaboration avec le Centre de Formation Professionnelle Sainte-Barbe. Sa particularité ? Être 100 % féminin. De mi-octobre à la mi-décembre, 10 jeunes femmes de 18 à 30 ans, ni en études, ni en formation, ni en emploi (NEETs) découvrent et apprennent les bases de métiers porteurs aujourd’hui encore très stéréotypés : couvreuse, menuisière, plaquiste, étancheuse, maçonne coffreuse…. Le choix d’une promotion exclusivement réservée aux femmes leur permet de se retrouver dans un environnement non jugeant, de gagner en confiance, d’oser et de s’approprier les outils techniques sans pression sociale.

Coconstruits avec les entreprises, les programmes Skola forment des jeunes éloignés de l’emploi à des métiers en tension ou porteurs. Au programme : savoir-faire technique, savoir-être professionnel, comme s’intégrer, communiquer, coopérer avec ses collègues... – et mise en situation réelle dans des entreprises. Les jeunes bénéficient aussi d’un accompagnement social pour leur permettre de lever les freins à une insertion professionnelle durable : logement, mobilité, santé, etc. Ce programme porté par Apprentis d’Auteuil est réalisé en collaboration avec France Travail et le groupement d’employeur «GEIC BTP Hauts-de-France», qui proposera à l’issue de la formation des contrats d’apprentissage aux jeunes femmes.

Informations pratiques :

Vendredi 20 novembre 2026, à partir de 10h.
Adresse : 2 rue Paul Gauguin, Loos-en-Gohelle.

Basé à Loos-en-Gohelle, le Centre de formation professionnelle forme des jeunes aux métiers du bâtiment, de la construction et l’éco-rénovation. Il fait partie du pôle formation-insertion Sainte-Barbe Apprentis d’Auteuil, implanté dans le Nord et le Pas-de-Calais, qui accompagne chaque année près de 650 jeunes dans des parcours d’insertion et de formation.

Marie Boullenger | La Gazette France

Marie Boullenger

Journaliste , La Gazette Nord-Pas-de-Calais

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