À travers des permanences gratuites et ciblées, l'organisme de formation invite les salariés du département à venir construire leur projet professionnel. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une campagne d'envergure menée simultanément par six centres à l'échelle de la région Grand Est.

Une journée dédiée à l'évolution de carrière des salariés

Le jeudi 19 novembre 2026, l'Afpa de Nancy-Laxou ouvrira ses portes de 9 h à 13 h et de 17 h à 18 h 30 pour accompagner les actifs de Meurthe-et-Moselle. Cet événement, totalement gratuit, prendra la forme de permanences spécifiquement conçues pour les salariés. Face aux mutations économiques locales, les participants pourront aborder les questions de transition, de montée en compétences et de changement de métier. Les équipes de l'Afpa seront présentes pour transformer les interrogations des actifs en parcours concrets et structurés.

Un ancrage départemental au cœur d’une dynamique régionale

Si le focus est mis sur le bassin nancéien, cette initiative s'intègre dans un dispositif régional global pour répondre aux besoins croissants en compétences du territoire. Outre la Meurthe-et-Moselle, cinq autres centres du Grand Est (Golbey, Metz, Saint-Avold, Yutz et Remiremont) déploieront des actions de proximité.

«La reconversion professionnelle est devenue une question centrale pour de nombreux actifs. À travers cette journée, notre objectif est de permettre à chacun de bénéficier d'informations concrètes, de conseils personnalisés et d'un premier niveau d'accompagnement pour transformer une réflexion en projet», souligne Steve Jecko, directeur régional de l'Afpa Grand Est.

Ce maillage territorial permettra d'ajuster les solutions de formation aux réalités économiques et industrielles de chaque département de la région.