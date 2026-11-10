Une enquête pour tentative d'homicide volontaire a été ouverte mardi après qu'une élue a reçu sur le torse une bouteille d'essence alors qu'elle tentait une reprise des cours dans un lycée à Chelles (Seine-et-Marne), a indiqué le procureur de Meaux.

"Alors qu’elle interagissait avec des jeunes se trouvant devant l’établissement, elle recevait sur le torse une bouteille fermée et pleine. Un liquide jaune sentant l’essence et provenant de la bouteille se renversait sur elle lors de l’impact qui, en outre, lui coupait le souffle ce qui l’obligeait à se mettre au sol," a détaillé Jean-Baptiste Bladier dans un communiqué.

Conseillère régionale et adjointe au maire de Chelles, l'élue, Angela Pascoa Dos Santos, a porté plainte en fin de matinée, ajoute le parquet.

Trois élèves du lycée Gaston-Bachelard, âgés de 15 à 17 ans ont été interpellés sur les lieux des faits, ajoute le procureur, notant qu'a priori aucune de ces trois personnes n'a été placée en garde à vue en raison du jet de bouteille sur l'élue.

La personne qui a jeté la bouteille n'a pas encore été identifiée, selon les précisions apportées par le parquet à la mi-journée.

"Nous ne sommes plus ici dans le cadre d'un mouvement lycéen, ce sont des violences urbaines, qui appellent la réponse la plus ferme et déterminée", a réagi sur X le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez.

En visite dans un collège du 10e arrondissement de Paris, le ministre de l'Education nationale, Édouard Geffray, a condamné "un comportement qui s'appelle un crime".

L'élue "doit évidemment avoir le soutien de toute la société, de toute la communauté politique", a-t-il poursuivi.

Déferlement de violence

Mardi matin devant le lycée où des jeunes ont incendié des poubelles selon la police, l'élue "s'est fait jeter une bouteille" dessus "parce qu'elle était avec les parents d'élèves pour essayer de permettre que les cours reprennent", a indiqué Valérie Pécresse, présidente LR de la région Ile-de-France, attendue sur place dans l'après-midi.

"Ce déferlement de violence doit cesser", a ajouté la présidente de région qui gère les 468 lycées franciliens.

"Si le nombre de lycées bloqués a baissé, nous devons déplorer une forte intensité de violence, montée d'un cran depuis dix jours", a déploré Mme Pécresse. Elle a fait état "d'une centaine de tirs de mortiers dont près de la moitié à l'intérieur des établissements", avec "une vingtaine de blessés" parmi les personnels et les lycéens.

La Région Île-de-France, d'où est parti le mouvement lycéen, estime les dégradations sur les établissements à 10 millions d'euros de dégâts.

Début octobre, un professeur de physique-chimie avait été aspergé d'essence et frappé en marge d'une manifestation lycéenne à La Ciotat (Bouches-du-Rhône).

Les organisations de jeunesse étaient de nouveau mobilisées mardi, via des blocages de lycées et des manifestations, à l'origine de quelques tensions ou incidents par endroits.

Quarante-neuf lycées, soit 1,3% des 3.700 que compte la France, étaient bloqués mardi à 9H30, selon le ministère de l'Éducation, qui précise qu'aucune perturbation n'était relevée dans les trois quarts des départements.