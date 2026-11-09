Au premier jour du procès Zecler, la question du racisme omniprésente

Les trois policiers accusés de l'agression du producteur noir Michel Zecler en 2020 affichent des profils plus ou moins lisses, et se défendent tous d'être "racistes". Mais dès le premier jour du procès, lundi la question était déjà en toile de fond de l'audience.

Aurélien Lapersonne, Philippe Tondeux, et Pierre Plantier ont été filmés il y a six ans par une caméra de vidéosurveillance en train de passer à tabac dans son studio d'enregistrement parisien Michel Zecler, initialement interpellé pour non-port du masque en pleine période de Covid.

Jugés pour violences volontaires et faux en écriture publique - leur procès-verbal, démenti par les images, accusait le producteur de les avoir frappés. Ils encourent 15 ans de réclusion.

La circonstance aggravante de racisme - Michel Zecler dit avoir été traité de "sale nègre" à plusieurs reprises pendant son passage à tabac - n'a pas été retenue faute de preuves.

Mais la question a plané toute la journée sur la cour criminelle de Paris, consacrée à la personnalité des trois accusés, assis côte à côte.

Le premier à la barre est Pierre Plantier, 37 ans, qui conduisait la voiture de patrouille dans le 17e arrondissement le 21 novembre 2020.

Barbe et moustache taillées, sweat clair, le policier, bac pro dans la restauration, explique à la barre qu'il s'est réorienté vers la police, un métier qu'il "idéalisait".

Son profil semble tout ce qu'il y a de plus lisse: "calme", "discret", "apprécié de ses amis et collègues", énumère l'enquêtrice de personnalité.

Je ne suis pas raciste

Philippe Tondeux, 50 ans, affiche un profil plus torturé, et, en dépit de son ton calme, craque à deux reprises, en larmes.

Une première fois lorsque l'enquêteur de personnalité évoque sa mère malade, la deuxième lorsqu'il est interrogé, sur ses quelques semaines en détention à Fleury-Mérogis.

Grand, cheveux poivre et sel, la bouche régulièrement tirée par un tic nerveux, Philippe Tondeux était chef de bord de la patrouille qui a tabassé le producteur. Après "20 ans de voie publique", il s'apprêtait à demander sa mutation en province pour travailler dans un bureau.

L'enquêteur de personnalité décrit un homme au "moral fragile", "avec un fort sentiment d'impuissance et d'insécurité", qui parle de la société comme d'un "calvaire".

"J’avais des idéaux comme tout le monde quand j’étais en fac", dit celui qui a voté à gauche un temps, mais "ne s'intéresse plus à la politique".

Mais il hausse le ton quand un des avocats de la défense revient sur la question de racisme.

"Je sais que je ne suis pas raciste, et j’en suis fier. Je sais qui je suis, Monsieur, j’ai 50 ans", lance-t-il, disant avoir été éduqué dans les valeurs de "tolérance" et de "respect".

Ne généralise pas

De racisme, il en est encore question lorsque vient le tour d'Aurélien Lapersonne, le plus jeune des accusés (29 ans), au parcours familial compliqué, décrit comme "conflictuel" et même "violent".

Il est celui ayant rédigé le faux procès-verbal d'interpellation de Michel Zecler.

Clémentine, sa compagne depuis sept ans, évoque un homme "courageux et honnête". Selon elle, "il exprime des regrets depuis quelque temps par rapport à la situation".

L'avocate générale cite alors un échange de textos avec sa compagne avant l'agression.

-"Ces bâtards sont acceptés en France et on ne fait rien", lui écrit-il en août 2020.

-"Je t’interdis de devenir raciste", lui répond-elle.

-"C’est pas du racisme, mais tous les bâtards qui foutent la merde ce sont tous les mêmes"

- "Ne généralise pas"

- "Je ne généralise pas. Si je devais généraliser, j’aurais tout de suite dit noirs ou arabes".

"Je ne me souviens plus du contexte, peut-être une intervention difficile, mais ça ne me définit pas", s'explique-t-il à la barre.

"Profondément je ne suis pas raciste", et "cette affaire m'a bouleversé parce que ce qui a été dit dans les médias, ça ne nous représente pas. On n’est pas comme ça".

Pour autant, aucun accusé n'a un mot pour Michel Zecler, et tous s'inquiètent de leur futur casier judiciaire. Deux bancs derrière, le producteur, toujours très marqué par son agression six ans après, écoute sans broncher.