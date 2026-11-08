Trois policiers sont jugés à partir de lundi devant la cour criminelle de Paris pour le passage à tabac en novembre 2020 du producteur noir Michel Zecler, dont l'agression filmée avait choqué et relancé le débat récurrent sur les violences policières en France.

Aurélien B., Pierre P. et Philippe T., aujourd'hui âgés de 29, 37 et 50 ans, sont accusés de violences volontaires en réunion et faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique. Ils encourent 15 ans de réclusion. Un quatrième policier doit être jugé en correctionnelle.

Le procès devant la cour criminelle de Paris, qui doit durer deux semaines, est attendu avec un mélange d'"appréhension" et de "colère" par Michel Zecler. Six ans après les faits, le producteur de musique de 47 ans espère que ses agresseurs seront "jugés à la hauteur de leurs actes".

Le 21 novembre 2020, alors que la France, en pleine crise sanitaire du Covid, vit son deuxième confinement national, Michel Zecler est interpellé par une patrouille policière devant son studio de musique parisien pour non-port du masque et suspicion de consommation de cannabis.

Poussé par les policiers à l'intérieur du sas étroit de l'entrée de son local, le producteur subit alors un passage à tabac très violent, enregistré par la caméra de surveillance du studio.

"Une avalanche de coups", comme l'écrit l'enquête. Entre 19h42 et 19h47, le producteur est frappé à une trentaine de reprises au visage et sur l'ensemble du corps à coups de poing et de matraque.

L'expertise médicale relèvera un traumatisme crâno-facial, une plaie à la lèvre et au cuir chevelu, une rupture complète du tendon du biceps, justifiant une interruption totale de travail (ITT) de 45 jours.

Révélées par le site Loopsider six jours après les faits, les images de la vidéosurveillance créent un choc - le président Emmanuel Macron parlera de "honte" - et invalident la version des policiers. Leur procès-verbal d'interpellation indiquait que le producteur leur avait porté des coups et avait tenté de s'emparer de leur matraque.

Insulté

"S'il n'y avait pas eu de caméras... leurs procès-verbaux auraient suffi à m'envoyer en prison, et pour longtemps", se désole Michel Zecler, qui reste très marqué par son agression et s'interroge toujours aujourd'hui sur "la facilité" avec laquelle il a été agressé.

"Je ne comprends pas cette haine", a confié à l'AFP le producteur, qui assiste régulièrement à des procès impliquant des policiers et se dit "effrayé" par les "images de violences" lors des dernières manifestations en France.

L'affaire avait relancé le débat sur les violences et le racisme dans la police, jugés systémiques par des victimes et des chercheurs, mais relevant d'actes isolés selon l'institution et les syndicats de police.

Les policiers ont été suspendus. Deux d'entre eux ont été incarcérés pendant un mois. S'ils ont reconnu pendant l'enquête que leur procès-verbal ne correspondait pas à la réalité des faits, ils disent avoir eu peur pour leur vie et ont nié toute dimension raciste.

Michel Zecler affirme qu'il a été traité de "sale nègre" pendant son tabassage. La justice, sans remettre en cause sa sincérité, a cependant estimé ne pas disposer d'éléments de preuve suffisants pour retenir la qualification de racisme.

"J'ai été insulté. Et je le redirai à l'audience", assure le producteur.

L'agression de novembre 2020 a bouleversé sa vie.

"Ça a bousculé beaucoup de choses, physiquement, moralement, économiquement aussi", souligne M. Zecler, toujours suivi psychologiquement et dont les douleurs physiques "se réveillent, notamment à cette période de l'année, parce que ça me rappelle tristement ce que j'ai vécu".

Sollicités par l'AFP, les avocats des policiers n'ont pas souhaité s'exprimer.