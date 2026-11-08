Le domicile d'un policier incendié dans le Gers

Le domicile d'un policier d'Auch, dans le Gers, a été incendié samedi, selon le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, selon qui cet agent a été visé en raison de sa profession.

"Tout laisse à penser que cet acte criminel intolérable a été commis en raison de la profession de ce policier", a écrit M. Nuñez sur X samedi soir.

D'après une source policière, la maison, occupée par un policier du commissariat d'Auch, a été entièrement incendiée samedi peu après 6H00. L'habitation était vide et les flammes n'ont donc pas fait de victime, a ajouté une autre source policière.

"Le contexte criminel ne fait pas de doute", a indiqué cette seconde source, selon laquelle plusieurs départs de feu ont été identifiés et plusieurs bidons d'essence retrouvés sur place.

D'après les premiers éléments de l'enquête, une fenêtre a également été brisée avec un parpaing, qui a été retrouvé à l'intérieur de l'habitation.

"Cet acte démontre une fois de plus la violence inouïe à laquelle sont confrontées trop souvent nos forces de l'ordre alors même qu'elles sont mobilisées chaque jour pour assurer la sécurité de nos concitoyens", a ajouté le ministre de l'Intérieur sur X, assurant l'agent de son "total soutien".

Le domicile a été placé sous la surveillance de la gendarmerie, selon l'une des sources policières.

L'enquête a été confiée conjointement à la circonscription de police nationale (CPN) et au service interdépartemental de la police judiciaire (SIPJ) de la Haute-Garonne.

Contacté par l'AFP, le parquet d'Auch n'avait pas donné suite.