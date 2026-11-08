Beaune : le château Albert Morot ouvre ses portes après rénovation

À Beaune, le château Albert Morot entame une nouvelle étape de son histoire. Rénovée à l’initiative de ses propriétaires, Sophie Desmazières-Poitrinal et Guillaume Poitrinal, la demeure propose désormais une offre d'hébergement et de réception, en lien avec le Domaine Albert Morot et ses activités viticoles.





Le patrimoine historique préservé

Édifié à la fin du XIXe siècle, le château témoigne de l'histoire du domaine et du développement de la viticulture beaunoise. Les travaux réalisés ont conservé plusieurs éléments architecturaux d'origine, notamment les cheminées, les boiseries, les volumes, les décors, ainsi que le caractère Belle Époque. Les espaces ont toutefois été réaménagés pour répondre aux besoins actuels, en associant le caractère ancien de la demeure au confort moderne.

La propriété dispose désormais de dix chambres avec salles de bain privatives, de grands espaces de réception, d'une bibliothèque, d'une salle de cinéma et d'une salle de réunion. Une cuisine professionnelle s’ajoute à la liste. Installée dans un parc d'un hectare entouré de vignes, la demeure se trouve à quelques minutes à pied du centre de Beaune.





Des séjours associés à la découverte des vins

Le château est destiné à recevoir des familles, des groupes d'amis et à accueillir des séminaires. Les visiteurs peuvent également profiter de visites privées des caves Eiffel et du petit musée de la vigne et du vin, ainsi que de dégustations de premiers crus du Domaine Albert Morot.

D'autres activités sont proposées autour de la découverte de la Bourgogne, avec des expériences gastronomiques, des balades dans le vignoble, des escapades à vélo et bien d’autres.

Par ailleurs, le château rejoint la collection Homanie, cofondée par Sophie Desmazières-Poitrinal, qui rassemble une centaine de demeures d’exception destinées aux séjours privés et professionnels. Pierre-Jean Villa, directeur général du Domaine Albert Morot, accompagne cette nouvelle étape et contribue à faire découvrir la propriété et son histoire.



