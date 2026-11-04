Le chantier concerne l’espace d’accueil, la billetterie et la boutique, sur une superficie d’environ 120 m². L’objectif est d’améliorer les conditions de visite et de travail des équipes tout en adaptant ce bâtiment historique aux usages actuels.

Avec 113 756 visiteurs enregistrés en 2025, l’abbaye confirme son poids dans l’offre patrimoniale et touristique du territoire. Cet investissement départemental vise à accompagner la fréquentation du monument et à renforcer la qualité des services proposés au public.

680 000 euros pour réorganiser les espaces d’accueil

Les travaux portent sur la transformation de la Porterie, bâtiment qui constitue l’entrée historique de l’abbaye. Le programme prévoit une réorganisation de la billetterie, de la boutique et des espaces d’accueil afin de fluidifier les parcours et de faciliter l’accès au monument, notamment pour les personnes à mobilité réduite et les familles.

Le projet associe modernisation des équipements et préservation architecturale. La maîtrise d’œuvre est assurée par le cabinet Eugène Architectes du Patrimoine, en collaboration avec Charlotte Hubert, architecte en chef des Monuments historiques. L’intervention doit respecter les caractéristiques de cet édifice, qui comprend notamment un porche gothique du XIVe siècle et des parties remaniées à la fin du XIXe siècle.

Le patrimoine, un investissement au service du tourisme local

Au-delà de l’amélioration de l’accueil des visiteurs, cette opération concerne également les conditions de travail des agents du site. La réorganisation des espaces doit permettre d’optimiser les circulations, l’ergonomie des postes et les conditions d’exercice des équipes.

Avec une enveloppe proche de 680 000 euros, le Département investit dans un équipement directement lié à l’exploitation touristique et culturelle de l’abbaye. La fréquentation enregistrée en 2025, avec plus de 113 000 visiteurs, souligne l’importance de cet accueil dans le fonctionnement du monument et dans l’offre touristique de la vallée de la Seine.