Le Parc animalier de Sainte-Croix, installé à Rhodes en Moselle, a enregistré une fréquentation historique en octobre. Avec 51 571 visiteurs sur le mois, l'établissement affiche une hausse de 32% par rapport au même mois l’année passée. Une performance portée notamment par le succès de ses animations organisées à l'occasion des vacances de la Toussaint.

Près de 37 500 visiteurs pour Halloween

Du 17 octobre au 1er novembre, 37 480 personnes ont ainsi découvert les cinq univers thématiques imaginés par le parc pour Halloween. Décors immersifs, spectacles, animations et jeu de piste ont rythmé cette période de vacances, confirmant le statut de rendez-vous incontournable de cet événement automnal auprès des familles. Les hébergements nature ont également bénéficié de cette dynamique, avec 2 800 visiteurs accueillis sur cette période.

Au-delà de ce temps fort, ces résultats témoignent de la capacité du parc à attirer le public tout au long de l'année et à renouveler son offre au fil des saisons. Une réussite qui repose également sur la mobilisation des équipes et des prestataires artistiques associés à ces événements.

Fort de ce mois record, le Parc animalier de Sainte-Croix prépare désormais la troisième édition de Lumières d'Hiver, qui débutera le 21 novembre 2026. Au programme : découverte des animaux en hiver, Festival de Noël, spectacle vivant et parcours lumineux. Une nouvelle proposition pour prolonger l'expérience «nature» jusqu'à la fin de l'année.