Son dernier bilan trimestriel fait également état de 174 fermetures, soit un solde positif de 28 sites. Cette évolution témoigne de la poursuite des investissements industriels dans le pays, malgré un environnement économique exigeant.

Cette dynamique nationale trouve également un écho dans la Meuse, où plusieurs entreprises participent au renouvellement du tissu productif. À Ligny-en-Barrois, Daimler Buses développe son outil industriel, tandis qu'à Commercy, la start-up Gaming Engineering prépare une nouvelle étape de son développement avec un projet d'usine. Ces exemples illustrent la diversité des acteurs qui contribuent à l'activité industrielle du département.

Les grands groupes et les start-up contribuent aux ouvertures de sites

Le bilan de Bpifrance fait apparaître des évolutions contrastées selon la taille des entreprises. Les start-up industrielles enregistrent 37 inaugurations pour 26 fermetures, soit un solde positif de 11 sites. Les PME et ETI comptabilisent 130 ouvertures et 127 fermetures, tandis que les grands groupes affichent 35 inaugurations pour 21 fermetures, soit un solde positif de 14 sites.

Ces résultats traduisent notamment le retour des grands groupes dans les investissements industriels, alors que les start-up continuent de contribuer à la création de nouvelles capacités de production. L'analyse sectorielle souligne par ailleurs le rôle des filières innovantes et engagées dans les transitions environnementales, tandis que certaines activités plus conventionnelles, notamment l'automobile, restent confrontées à une concurrence internationale accrue.

Daimler Buses et Gaming Engineering illustrent cette dynamique en Meuse

Dans le département, Daimler Buses, implanté à Ligny-en-Barrois, a inauguré en juillet 2026 un nouveau bâtiment consacré à la finition et à la peinture. Cette évolution de son site industriel s'inscrit dans le développement de ses activités de production, notamment pour accompagner les transformations du marché des autobus et autocars.

À Commercy, Gaming Engineering, entreprise spécialisée dans les solutions d'assemblage de matériaux, prépare également l'installation d'une nouvelle usine. Ce projet doit permettre à la jeune entreprise d'industrialiser ses solutions et de développer ses capacités de production, notamment pour les applications destinées à l'industrie automobile.

Les start-up industrielles lèvent 2,8 milliards d'euros

Autre enseignement du bilan de Bpifrance : le financement des start-up industrielles françaises progresse. À fin septembre 2026, elles ont levé 2,8 milliards d'euros, soit une hausse de 42% sur un an. Cette progression repose notamment sur six opérations supérieures à 100 millions d'euros, réalisées par Pasqal, Harmattan AI, Bionyra, Hynaero, Qolby et The Exploration Company.

Pour Bpifrance, ces financements participent au développement de nouvelles activités industrielles et au renforcement de la souveraineté productive française.