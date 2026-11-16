Organisés par le réseau des chambres de commerce et d’industrie (CCI), les Trophées du Commerce 2027 mettent à l’honneur les professionnels capables de s'adapter aux évolutions sociétales et de relever les défis de la transition écologique et de la revitalisation des centres-bourgs. La CCI Côte-d’Or–Saône-et-Loire entend ainsi mettre en lumière les commerces et les initiatives locales.

La compétition comprend trois niveaux de sélection. Les candidatures sont d'abord examinées à l'échelle territoriale par les CCI territoriales. Les lauréats peuvent ensuite accéder à la sélection régionale, avant une dernière étape nationale confiée à un jury national. La cérémonie nationale de remise des trophées, organisée par CCI France, est prévue à Paris en juin 2027.

Deux catégories sont ouvertes : les commerçants et les unions de commerçants. Le concours s'adresse aux commerces de détail indépendants, aux cafés et restaurants, aux commerçants non sédentaires et aux prestataires de services justifiant d'au moins deux exercices comptables. Les commerces de gros, les hébergements et les entreprises exclusivement présentes sur Internet sont exclus.

Quatre prix récompenseront les initiatives en matière d'entrepreneuriat, d'innovation, de développement durable et de qualité de l'expérience client. Les entreprises de moins de deux ans peuvent également concourir dans la catégorie Entrepreneuriat.



