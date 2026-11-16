Exit Parcoursup et le contrôle continu : si elle est élue à l'Elysée, Marine Le Pen entend conditionner l'accès aux études supérieures au seul baccalauréat, qui serait avancé au mois de mai pour boucler les inscriptions à l'université "début juillet".

Il y a un mois à peine, la candidate à la présidentielle du Rassemblement national n'avait pas tranché entre "suppression ou réforme" de Parcoursup. Cette fois-ci, c'est clair : "Il faut supprimer Parcoursup", déclare-t-elle dans une vidéo publiée lundi sur ses réseaux sociaux.

"Il n'y a pas cinquante voies possibles, ce système est mauvais, injuste (et) affreusement frustrant", ajoute-t-elle dans un entretien avec le nouveau chef de son mouvement de jeunesse (RNJ) Tony Bonalair, et la responsable du syndicat étudiant de droite UNI à Bordeaux Louise Montangon (candidate sur la liste RN aux dernières municipales).

"Il faut revenir à un système beaucoup plus simple (...) qui est le baccalauréat", auquel "nous allons restituer sa fonction première, qui consiste à savoir si l'élève est au niveau pour pouvoir accéder à des études supérieures", poursuit Marine Le Pen, qui souligne que c'est "sur (cette) base que sera décidée l'entrée dans telle ou telle université (ou) école".

Par conséquent en première et en terminale "il n'y aura plus de contrôle continu", d'autant plus que cela "tend énormément les relations entre les parents et les enseignants", développe-t-elle. Au passage, la patronne du RN dit vouloir "un socle commun plus important" de matières, considérant qu'il y a aujourd'hui "trop d'options", ce qui est "un élément majeur de déstabilisation" pour les emplois du temps des lycées.

Marine Le Pen entend enfin "raccourcir le parcours" d'orientation post-bac: après une étape de "choix non hiérarchisés" en mars, "on avance le bac (qui) se fera dans la deuxième quinzaine du mois de mai", explique-t-elle.

Puis en juin les recalés pourront "repasser deux matières" au rattrapage, et les autres une seule épreuve pour améliorer leur note. Une fois les résultats définitifs connus fin juin, les bacheliers pourront "hiérarchiser (leurs) choix" et auront leur réponse.

"Ça veut dire que début juillet vous savez déjà dans quelle université ou quelle école vous (irez), ça vous laisse tout l'été pour vous organiser", affirme-t-elle, tout en prévoyant "une commission pour ceux qui n'ont pas d'affectation, parce que ça arrive".