Interdiction de rassemblement autour de certains lycées et facs à Paris, systématisation des sanctions disciplinaires... : le gouvernement durcit le ton face au mouvement de contestation de la jeunesse mais la colère est encore vive, à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation nationale.

La réouverture du lycée Nelson-Mandela à Nantes, en partie incendié lors d'un blocage, et le retour de ses quelque 1.500 élèves s'est faite lundi matin en présence du ministre de l'Éducation Édouard Geffray et sous haute protection policière.

"Ça ne me réjouit pas", a affirmé le ministre, interrogé sur la présence de forces de l'ordre en tenue anti-émeute, au sein de l'établissement devenu un symbole des violences commises durant les actions du mouvement lycéen.

Son arrivée a été marquée par des huées. "Geffray, Geffray, responsable !", ont scandé des élèves, certains les yeux bandés ou déroulant des pancartes.

"Portrait d'une jeunesse en feu", pouvait-on lire à l'entrée de l'établissement dont le hall d'accueil, la cantine et sept salles de classe ont été endommagés par un incendie survenu le 1er octobre, pour lequel deux élèves de 16 ans ont été mis en examen.

Le ministre "n’est pas le bienvenu au lycée car il n’a pas entendu nos revendications", a déclaré à l'AFP Théo, élu du conseil de la vie lycéenne, en terminale. "Si je ne justifie pas l'incendie, je comprends la colère qui y a conduit. Je ne réduis pas l'incendie aux deux lycéens de Mandela qui ont été arrêtés, c’est un mouvement de foule qui a dérapé."

"On va continuer à travailler sur les revendications des élèves, et au niveau national, et au niveau local", a promis le ministre, au terme de sa visite. Il a toutefois rappelé que la facture des réparations s'élève à quatre millions d'euros après un incendie qui "a mis en danger des internes qui étaient présents sur site" ce jour-là.

Grève demain

Face à une intensification des violences, le ministre et son homologue à l'Intérieur, Laurent Nuñez, ont demandé vendredi aux recteurs et préfets de renforcer et de systématiser les sanctions disciplinaires à l'encontre des élèves comme des personnels de l'Éducation nationale participant à des blocages de lycées et des dégradations.

A Paris, la préfecture de police a interdit, dans un arrêté publié dimanche, tout rassemblement ou cortège non déclaré "dans un rayon de 100 mètres" autour de dix lycées et cinq sites universitaires à partir de lundi et jusqu'à vendredi.

"Il y a des étudiants qui voulaient continuer à bloquer mais qui ne l'ont pas fait par peur de cet arrêté", affirme à l'AFP Alice de Brito, membre de l'Unef, qui a contesté cette décision en justice. Une audience est prévue à 15H00.

Lundi matin, un blocage du lycée Balzac, concerné par cette interdiction, a entraîné la suspension des cours au sein de l'établissement pour la journée par la direction. Le blocage était levé en milieu de matinée, a constaté l'AFP.

Au campus de sciences de Paris Cité dans le 13e arrondissement, également concerné par cette interdiction, un blocage filtrant était en cours, comme depuis plusieurs semaines : une vingtaine de personnes, étudiants et personnels, étaient réunis dans le calme dans la matinée, et le personnel enseignant avait accès au bâtiment "pour parler de la grève de demain".

Dans un automne déjà chaud sur le plan social, une nouvelle journée de grève et de manifestations est prévue mardi à l'appel de la fonction publique, qui exige des augmentations.

Les organisations de jeunesse ont prévu de se joindre au mouvement.

Pour parer aux débordements, le gouvernement vient d'interdire jusqu'au 27 novembre la vente des mortiers d'artifice, utilisés dans plusieurs manifestations contre les forces de l'ordre et dans l'enceinte d'établissements scolaires.

"Ces engins ne servent plus à faire la fête : ils servent à blesser. Le droit de manifester est garanti, mais le droit de blesser n'existe pas", estime une source gouvernementale.