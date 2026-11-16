Wall Street en baisse à l'entame d'une semaine clé pour l'IA

La Bourse de New York recule lundi, abordant avec prudence une semaine décisive pour l'intelligence artificielle (IA) avec la cotation d'Anthropic et la publication des résultats du mastodonte Nvidia, secoué par un scandale lié à son ex-patron.

Vers 15H10 GMT, l'indice Nasdaq à forte coloration technologique cédait 2,00 %, l'indice élargi S&P 500 perdait 1,28 % et le Dow Jones lâchait 0,61 %.

Le marché a été malmené la semaine passée par les déboires de Nvidia, géant des puces dédiées à l'IA. Jensen Huang, emblématique cofondateur de l'entreprise, a démissionné de ses fonctions après les révélations sur ses relations extraconjugales, en particulier avec une espionne présumée de Pékin.

Le titre a perdu plus de 13 % sur la semaine et reculait encore de 1,97 % lundi, soit une perte de plus de 500 milliards de dollars depuis le début du scandale.

Bien que Nvidia a dégringolé à la troisième place du classement des plus importantes capitalisations mondiales, sa faiblesse "pèse lourdement sur le marché", assure Patrick O'Hare, analyste de Briefing.com.

Art Hogan, analyste pour le gestionnaire de fortune B. Riley Wealth Management, se montre plus optimiste.

"Ce qui m'impressionne, c'est l'efficacité avec laquelle le marché a su, la semaine dernière, compenser la capitalisation boursière perdue par Nvidia (...) grâce à une rotation des capitaux" en faveur d'autres spécialistes de puces ou de secteurs plus traditionnels, explique-t-il auprès de l'AFP.

Les résultats trimestriels de Nvidia seront publiés mardi après la clôture. Ils éclaireront notamment la demande en puces de cet acteur qui a su se placer en financeur incontournable des centres de données et start-up dédiés à l'IA.

Il s'agira aussi de la première conférence aux investisseurs en l'absence de Jensen Huang.

Plusieurs figures de la Silicon Valley ont signé une lettre ouverte réclamant le retour à son poste du patron déchu et Donald Trump a estimé lundi que "ce ne serait vraiment pas une mauvaise idée" qu'il revienne.

Autre rendez-vous majeur des prochains jours : l'introduction en Bourse d'Anthropic, concepteur de l'IA Claude, qui pourrait lever jusqu'à 64,4 milliards de dollars, avec un objectif de valorisation porté à 1.400 milliards.

"Nous verrons quel accueil leur sera réservé" dans un contexte d'aversion au risque et de craintes sur le secteur, anticipe Art Hogan.

L'analyste prévient aussi que la semaine ne sera pas intégralement tournée vers l'IA.

"De nombreuses entreprises du commerce de détail vont publier leurs résultats, cela nous donnera un bon aperçu de la façon dont les consommateurs se sont comportés au cours du dernier trimestre", explique-t-il.

Les performances des chaînes de bricolage Home Depot et Lowe's ainsi que des hypermarchés Target et Walmart seront décortiquées.

Au tableau des valeurs, le groupe de défense américain L3Harris Technologies reculait de 2,84 % à 264,61 dollars après avoir été accusé d'être à l'origine des perturbations aériennes des derniers jours aux États-Unis lors d'une opération de remplacement de câbles en cuivre vétustes.

Les compagnies aériennes, qui ont dû annuler des milliers de vols, évoluaient toutefois dans le vert, à l'image d'United (+2,60 %) ou American Airlines (+1,82 %).

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'État américain se détendait à 5,11 %, contre 5,14 % à la clôture vendredi, grâce à la baisse des cours du pétrole.

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