La filiale italienne de l'ambitieuse banque britannique Revolut a été placée sous administration judiciaire temporaire faute d'avoir suffisamment contrôlé et signalé les activités douteuses de certains clients, parfois liés à la mafia.

Le tribunal de Milan (nord) a estimé, dans une décision du 12 novembre, que plusieurs personnes faisant l'objet d'une enquête ou de condamnations, notamment pour des liens présumés avec la mafia, avaient pu utiliser durant plusieurs années la banque afin de réaliser des opérations de blanchiment d’argent et de fraude fiscale.

Revolut a "pris acte" de la décision du tribunal et "coopérera pleinement avec les autorités italiennes", a affirmé lundi un porte-parole à l'AFP.

Tous les services de la banque, qui est devenue l'une des principales de la Botte avec 6 millions de clients revendiqués, continuent de fonctionner normalement.

Le placement sous administration judiciaire est une mesure préventive du droit italien, d'une durée d'un an, déjà appliquée par la justice à plusieurs groupes de mode ou de logistique accusés d'avoir exploité les salariés de sous-traitants.

Blanchiment

Rien que dans la région de Milan, au moins 24 clients auraient fait transiter ou caché quelque 41,9 millions d'euros entre 2021 et 2026, selon la décision du tribunal consultée lundi par l'AFP.

Ces clients ont fait l'objet de centaines de signalements de la part d'autres intermédiaires bancaires, contre pratiquement aucun de Revolut, même si leur nom apparaissait parfois jusque dans la presse.

Quatre Italiens condamnés pour "association de type mafieux" ont par exemple pu faire transiter sur leurs comptes Revolut plus de 4,6 millions d'euros, malgré la saisie de leurs biens.

Trois autres clients liés à une famille importante de la 'Ndrangheta (mafia calabraise) ont été condamnés pour blanchiment d'argent. Ils auraient géré via leurs comptes Revolut des fonds obtenus en fraudant la TVA dans le secteur de l'acier, avec de nombreux virements pour mettre des sommes à l'abri à l'étranger.

Fondée en 2015 au Royaume-Uni, Revolut, qui revendique désormais plus de 80 millions de clients dans le monde, a été l'une des pionnières des services financiers sur smartphone. Comme pour de nombreuses néo-banques, la facilité pour ouvrir un compte et la rapidité des opérations comptent parmi ses principaux arguments de vente.

La célérité de son expansion lui a valu des critiques quant à sa capacité à respecter les réglementations financières, notamment concernant la fraude et le blanchiment d'argent.

Pour le tribunal de Milan, "le nombre et l'hétérogénéité des procédures, la répétition des schémas opérationnels, l'importance des flux" poussent à penser que les défaillances observées chez Revolut ne relèvent pas d'incidents isolés.

Le tribunal s'est également appuyé sur des constats de la Banque centrale de Lituanie - pays de l'UE dans lequel Revolut dispose d'une licence bancaire - pour étayer le caractère "structurel" des carences relevées.

Revolut a écopé en avril 2025 en Lituanie d'une amende de 3,5 millions d'euros pour des manquements à la lutte contre le blanchiment, la banque centrale précisant toutefois qu'elle n'avait identifié aucun cas avéré.

Mesure préventive

Le placement sous administration judiciaire permet "d'établir non seulement les anomalies passées, mais aussi la persistance de conditions organisationnelles susceptibles d'en favoriser la répétition", ajoute la décision.

"Aucun élément ne permet, en l'état actuel des choses, de soutenir une adhésion consciente au projet criminel des personnes bénéficiaires" de la part de Revolut, souligne toutefois le tribunal.

Des administrateurs, nommés par le tribunal, sont chargés de surveiller l'entreprise et de vérifier la mise en oeuvre des correctifs exigés. Il s'agit notamment de vérifier l'efficacité des systèmes d'identification, du suivi de la clientèle à risque, ou encore de la communication avec la justice.

"Nous prenons nos obligations réglementaires et nos dispositifs de lutte contre le blanchiment d'argent extrêmement au sérieux", a ajouté le porte-parole de la banque, "et nous investissons en permanence dans le renforcement de nos systèmes de prévention de la criminalité financière, de nos modèles de surveillance des transactions et de nos équipes de conformité dédiées sur l'ensemble de nos marchés".