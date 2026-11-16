Compiègne : le Festival du film revient pour sa 25e édition

Depuis sa création en 2001, le Festival du film de Compiègne propose une programmation autour de l’Histoire, de la mémoire, mais aussi des récits permettant de mieux comprendre le monde. Du 20 au 25 novembre 2026, sa 25e édition réunira plusieurs œuvres de fiction et des documentaires, avec des regards portés sur différents pays et événements historiques.

Des récits entre mémoire et histoire

Le film L’Âge d’or, qui ouvrira le festival, mêle fiction et images d’archives restaurées à travers le parcours de Jeanne Lavaur, entre Paris et le Brésil, au fil du XXe siècle. D’autres œuvres aborderont notamment la Première Guerre mondiale, avec Les Braves, qui évoque le conflit à travers le regard de jeunes soldats belges. L’Affaire Bojarski retracera quant à lui le parcours d’un ingénieur polonais réfugié en France, devenu célèbre pour la fabrication de faux billets. Le public pourra également découvrir Fatherland, présenté en avant-première, autour de Thomas Mann et de sa fille Erika dans une Allemagne en ruines.

La programmation fera aussi une place à l’Occupation et à la Résistance en France, avec plusieurs films, dont Moulin, Notre Salut et La Bataille de Gaulle. Les luttes pour les droits et les libertés seront également abordées à travers L’Affaire Marie-Claire, consacré au procès de Bobigny et à l’engagement de Gisèle Halimi pour les droits des femmes, ainsi que Viendra la révolution, un documentaire sur l’histoire de l’Iran, présenté en avant-première.

Le cinéma et l’Histoire pour toutes les générations

Cette édition anniversaire s’adresse également au jeune public. Kayara, princesse inca, Ma famille de samouraïs et La Bicyclette de la paix proposeront aux enfants des histoires autour du courage, de l’amitié et de la paix.

Le festival consacrera par ailleurs une partie de sa programmation à celles et ceux qui ont contribué à l’histoire du cinéma. Le documentaire Lumière ! L’aventure continue fera redécouvrir des images restaurées des frères Lumière. Un hommage sera aussi rendu à Alice Guy, pionnière du cinéma français et américain, avec notamment l’avant-première de la série Alice, qui lui est consacrée, des projections de films restaurés et une rencontre avec la journaliste Véronique Le Bris, l’une de ses biographes.

Des projections dans plusieurs lieux de la ville

Les séances se dérouleront au cinéma Majestic, mais aussi dans plusieurs lieux de Compiègne : le Musée de la Figurine, le Théâtre à Moustache et le Mémorial de l’Internement et de la Déportation. Des projections gratuites et des rencontres y seront organisées. Réalisateurs, scénaristes, comédiens, spécialistes et membres des équipes de production viendront échanger avec le public tout au long de la semaine.