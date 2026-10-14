Le festival d’animation des Villes Sœurs s’achève ce dimanche

Familial, ouvert à tous et non compétitif, le festival d’animation des Villes Sœurs entend défendre un cinéma d’animation riche et pluriel, en faisant dialoguer œuvres patrimoniales, création contemporaine, pratiques artistiques et nouvelles générations de créateurs. Cette quatrième édition est placée sous le signe de la création, de la transmission et de la rencontre.



Pour tous les publics

Au total, près d’une vingtaine de projections rythmeront la semaine, avec une programmation pensée pour s’adresser aussi bien aux familles qu’aux cinéphiles et aux amateurs d’animation, au tarif très abordable de 5 euros la séance. La programmation accorde également une place particulière au cinéma japonais avec un focus consacré à Isao Takahata, cofondateur des studios Ghibli et figure majeure de l’histoire de l’animation mondiale.

Le festival proposera notamment quatre avant-premières : «NY, Myriam et moi» de Rémy Schaepman et Léahn Vivier-Chapas, en présence de Léahn Vivier ce mercredi à 18 heures au cinéma Caméo d’Ault, «We are aliens» de Kohei Kadowaki, en présence du producteur Emmanuel-Alain Raynal ce vendredi à 18 heures au cinéma Gérard-Philippe de Mers-les-Bains, «Lucy Lost», d’Olivier Clert à 14 heures au cinéma Gérard-Philippe de Mers-les-Bains, et «Carmen, l’oiseau rebelle», de Sébastien Laudenbach, en présence du réalisateur, le samedi à 20h30 au cinéma Gérard-Philippe de Mers-les-Bains.

Deux grands noms de l’animation internationale sont attendus. Il s’agit de Michel Ocelot, créateur notamment de «Kirikou et la Sorcière», et de Michael Dudok de Wit, réalisateur de «La Tortue rouge», prix spécial du jury au Festival de Cannes en 2016. Les deux cinéastes viendront présenter une sélection de leurs films et participeront chacun à une grande masterclass gratuite et sans réservation consacrée à leur parcours et à leur œuvre.

Ateliers, expositions, rencontres, conférences…

Celle dédiée à Michel Ocelot se déroulera le 17 octobre à 16h30 au théâtre du château d’Eu. Le lendemain, place à Michael Dudok de Wit à 14h30 au pavillon des bains de Mers-les-Bains. Ces rencontres offriront au public un accès privilégié aux coulisses de la création : inspirations, techniques, écriture, mise en scène et fabrication d’un film d’animation.

À noter aussi des ateliers, comme comprendre comment naît un film d’animation, qui se dérouleront au Forum au Tréport. Le festival fera également une place aux arts graphiques avec par exemple une exposition consacrée à Jean-François Laguionie à la médiathèque de Mers-les-Bains, le public pourra découvrir ses peintures et dessins préparatoires, notamment autour de «Slocum», son dernier long métrage. Plusieurs rencontres et conférences réuniront artistes et réalisateurs contemporains, parmi lesquels Sandra Desmazières et la réalisatrice Agnès Patron. Enfin, la Caravane ensorcelée, salle de cinéma itinérante sillonnera les communes du territoire et prolongera la programmation du festival au plus près des habitants.