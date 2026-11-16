Pour accompagner les agriculteurs dans ces différentes démarches, la Chambre d’agriculture de la Somme propose plusieurs formations entre novembre 2026 et février 2027. Ces rendez-vous abordent des sujets concrets, directement liés au quotidien des exploitants. L'objectif est de leur donner des repères et des outils pour mieux piloter leur activité et anticiper les prochaines étapes de leur parcours professionnel.

De la comptabilité à la gestion de la trésorerie

Le programme a débuté le 12 novembre avec une formation consacrée à la rédaction du règlement intérieur. Le 19 novembre prochain, une autre session portera sur la mise en place d'un bureau efficace, avec des conseils pour mieux s'organiser et faciliter la prise de décision.

La gestion financière sera également au cœur des formations suivantes. Le 25 novembre, les agriculteurs pourront apprendre à mieux comprendre la comptabilité de leur exploitation et à analyser leurs chiffres. Le 8 décembre, une session sera consacrée à la gestion de la trésorerie, avec un objectif : anticiper les besoins financiers et mieux maîtriser les ressources disponibles.

Préparer la transmission de son exploitation

La dernière formation du programme concernera la transmission d'une exploitation agricole. Organisée les 26 et 28 janvier, puis le 2 février 2027, elle permettra d'aborder les différentes étapes à prévoir pour préparer cette transition. À travers ces cinq formations, la Chambre d’agriculture de la Somme souhaite répondre aux besoins des exploitants sur des sujets essentiels à la vie de leur entreprise. Les agriculteurs intéressés peuvent obtenir des renseignements sur le programme et les inscriptions au 03 22 33 69 88.